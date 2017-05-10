60% крупнейших логистов планируют увеличить свою долю на складском рынке в 2017 году

31 мая 2017 г.

Больше половины крупнейших логистов России планируют серьезно увеличить складские площади в 2017 году, свидетельствуют данные опроса международной консалтинговой компании Knight Frank. В ходе исследования были опрошены представители 24 компаний, на долю которых приходится более трети рынка логистических услуг. Расширение происходит за счет роста клиентской базы – из-за оптимизации издержек потребители все чаще переходят на контрактную логистику.

Доля логистических компаний в сделках на складском рынке Москвы в 2016 году выросла на 46% и составила 19%, по всей России – на 54%, до 17%. По сравнению со зрелым и нетранзитным рынком Великобритании, доля российских логистических операторов в разные годы была в 1,5-2 раза ниже. В 2016 году на британском рынке доля логистических компаний в сделках составила 27%.

На сегодняшний день доля логистических компаний в общем объеме занимаемых площадей в Москве составляет 18,5%, а по всей России – 8%. Крупнейшие операторы по этому показателю в столичном регионе – FM Logistic, Itella, «Деловые линии», RosLogistics, ID Logistic (см. диаграмму).

Сегодня 33% логистов имеют склады в собственности, 42% -- арендуют и 25% совмещают владение и аренду, 56% компаний имеют собственный автопарк, а 44% операторов пользуются наемным транспортом.

Основными клиентам логистических компаний являются предприятия потребительского сектора – 29% от общего числа, торговцы автомобилями и запчастями – 18%, поставщики телекоммуникационного оборудования, а также электроники и бытовой техники – по 9%. Категории «одежда», «фармацевтика, парфюмерия», «стройматериалы» занимают по 7% в общем объеме логистических услуг, «производство» и «химия» -- по 4%, «онлайн-торговля», «мебель», «рекламная и полиграфическая продукция» -- по 2%.

Логистические услуги, за исключением погрузочно-разгрузочных работ, с 2012 по 2014 гг. дорожали, но во время кризиса упали по цене до уровня 2011 года. Например, хранение одного паллето-места сегодня составляет 12 руб. в сутки, вместо 13,1 руб. в сутки в 2011 году, подбор заказа – 8 руб. за коробку вместо 9 руб. за коробку, а услуга ответственного хранения – с 3 900 руб. за 1 кв. м в год до 3 800 руб. за 1 кв. м в год (см. диаграмму).

Сегодня доля логистических издержек составляет 19% в общем объеме ВВП России, на Западе этот показатель варьируется в пределах 7-11%, по данным Всемирного Банка.

Максим Загоруйко, директор по складской и индустриальной недвижимости, земле компании Knight Frank, отметил: «Сейчас мы можем говорить о трех сложившихся тенденциях на рынке контрактной логистики: первое – в России доля логистических операторов, по сравнению с Европой, маленькая и мы видим в перспективе рост спроса на качественные площади с их стороны. Второе -- рост числа онлайн-ритейлеров среди клиентов 3PL операторов, которые требуют услугу фулфилмента или логистики под ключ. Третье – на рынке сформировался устойчивый тренд, когда крупные компании арендуют складские площади, а всю внутреннюю логистику отдают на аутсорсинг профессиональным 3PL операторам, существенно снижая издержки».