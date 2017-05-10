Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Больше половины крупнейших логистов России планируют серьезно увеличить складские площади в 2017 году, свидетельствуют данные опроса международной консалтинговой компании Knight Frank. В ходе исследования были опрошены представители 24 компаний, на долю которых приходится более трети рынка логистических услуг. Расширение происходит за счет роста клиентской базы – из-за оптимизации издержек потребители все чаще переходят на контрактную логистику.
Максим Загоруйко, директор по складской и индустриальной недвижимости, земле компании Knight Frank, отметил: «Сейчас мы можем говорить о трех сложившихся тенденциях на рынке контрактной логистики: первое – в России доля логистических операторов, по сравнению с Европой, маленькая и мы видим в перспективе рост спроса на качественные площади с их стороны. Второе -- рост числа онлайн-ритейлеров среди клиентов 3PL операторов, которые требуют услугу фулфилмента или логистики под ключ. Третье – на рынке сформировался устойчивый тренд, когда крупные компании арендуют складские площади, а всю внутреннюю логистику отдают на аутсорсинг профессиональным 3PL операторам, существенно снижая издержки».