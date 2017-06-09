8-9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow состоится IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформации закупок: стратегии и инструменты лидеров»

24 мая 2017 г.

Управление закупками вносит существенный вклад в достижении баланса при работе с поставщиками, развитие компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных процессов. Обеспечивает высокий уровень сервиса для клиента, и влияет на продажи вашей компании сегодня.

Конференция уже не первый год занимает лидирующую позицию в сфере профессиональных форумов в области закупок и снабжения, зарекомендовав себя в качестве лучшей площадки для обмена опытом. Программа включает в себя 5 дискуссий и 17 уникальных докладов и кейсов ведущих топ-менеджеров и экспертов в области закупок. Участники мероприятия смогут познакомиться с лучшими мировыми и российскими бизнес-практиками, узнать, как повысить эффективность функции закупок в компании и перевести их на новый уровень. Обсудить проблематику повышения качества закупок и поделиться своим опытом с коллегами в этой области.

Ключевые вопросы конференции:

Многофакторная оценка благонадежности поставщика, платежеспособность, стабильность – как проверить?

Включение поставщиков в полном объеме, цепочка создания ценностей, интеграция в закупочный процесс – SEI ( supplier enabled innovation );

223 Ф3 – Январские изменения: работа над ошибками.

Автоматизация закупок – зарубежные и отечественные производители. Кого выбрать?

Глобальная диджитализация – облачные и мобильные технологии.

Новые методы оценки эффективности и мотивации команды. Как удержать лучших?

Спикеры конференции:

Екатерина Баранникова, Экспертный совет при Правительстве РФ; Александр Казначеев, ГАЗПРОМБАНК; Виктор Симоненко, РОССЕТИ; Анна Бузова, МОСКОВСКАЯ БИРЖА; Антон Шибанов, МТС; Алексей Косулин, ПОЧТА РОССИИ; Юлия Сотникова, МЕГАПОЛИС; Светлана Лапкина, ТД НЛМК; Наталия Волейник, РЕНЕССАНС КРЕДИТ; Сергей Жихарев, АКРИХИН; Алексей Васин, CODEST INTERNATIONAL; Артем Блинов, МТС; Руслан Хальфин, НАИЗ; Павел Калистратов, ЯНДЕКС; Дмитрий Павлов, EHRMANN;

Отрасли конференции:

Финансы

Строительство

FMCG food / nonfood IT / Telecom

Производство

Нефтегаз Retail

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!

https://goo.gl/gnx88V

Ваш код регистрации: LOGCOMMERZ8-9

https://www.facebook.com/quorum.guru