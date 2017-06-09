Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Управление закупками вносит существенный вклад в достижении баланса при работе с поставщиками, развитие компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных процессов. Обеспечивает высокий уровень сервиса для клиента, и влияет на продажи вашей компании сегодня.
Конференция уже не первый год занимает лидирующую позицию в сфере профессиональных форумов в области закупок и снабжения, зарекомендовав себя в качестве лучшей площадки для обмена опытом. Программа включает в себя 5 дискуссий и 17 уникальных докладов и кейсов ведущих топ-менеджеров и экспертов в области закупок. Участники мероприятия смогут познакомиться с лучшими мировыми и российскими бизнес-практиками, узнать, как повысить эффективность функции закупок в компании и перевести их на новый уровень. Обсудить проблематику повышения качества закупок и поделиться своим опытом с коллегами в этой области.
Ключевые вопросы конференции:
Спикеры конференции:
Екатерина Баранникова, Экспертный совет при Правительстве РФ; Александр Казначеев, ГАЗПРОМБАНК; Виктор Симоненко, РОССЕТИ; Анна Бузова, МОСКОВСКАЯ БИРЖА; Антон Шибанов, МТС; Алексей Косулин, ПОЧТА РОССИИ; Юлия Сотникова, МЕГАПОЛИС; Светлана Лапкина, ТД НЛМК; Наталия Волейник, РЕНЕССАНС КРЕДИТ; Сергей Жихарев, АКРИХИН; Алексей Васин, CODEST INTERNATIONAL; Артем Блинов, МТС; Руслан Хальфин, НАИЗ; Павел Калистратов, ЯНДЕКС; Дмитрий Павлов, EHRMANN;
Отрасли конференции:
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