88% пользователей интернета являются онлайн-покупателями

27 февраля 2017 г.

Несмотря на то, что согласно последнему исследованию компании Nielsen 88% пользователей интернета являются онлайн-покупателями (совершали покупки в интернет-магазине хотя бы раз в 2016 году), у нас все еще очень низкий показатель покупок на душу населения – порядка 2,5 отправлений на человека в год, – уверен генеральный директор компании Pulse Express Алексей Жуков.

По мнению эксперта, «интернет - торговля серьезно перекраивает логистический бизнес по всему миру, и Россия не стоит в стороне от этих процессов. У нас эта одна из немногих отраслей, которая продолжает расти даже в кризис. Однако российский уровень развития электронной коммерции все еще далек от развитого».

Для сравнения в Германии на одного человека приходится в десять раз больше – 25 отправлений в год. То есть количественный рост закончился, нужно научиться расти качественно. «Сейчас основным тормозом развития доставки интернет-торговли является низкая географическая плотность отправлений. С увеличением количества заказов эффективность труда в отрасли будет расти, сохраняя текущие издержки», - считает эксперт.

Именно поэтому на рынке логистики интернет-торговли можно наблюдать разнонаправленные тенденции. С одной стороны, идет процесс консолидации рынка, апофеозом которого стало объединение двух гигантов рынка экспресс-доставки компаний DPD и SPSR Express. С другой стороны, на рынке все еще появляются новые игроки, которых привлекает высокий потенциал рынка. Небольшие компании видят для себя низкую стоимость вхождения на рынок, выстраивая бизнес без капитальных вложений – на операционных издержках. Крупные транспортные компании пытаются диверсифицировать бизнес и переждать снижение объемов в своем профильном сегменте грузоперевозок.