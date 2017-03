9,6 тыс. брендированных гостиничных номеров заявлены к вводу в России, СНГ и близлежащих странах в 2017 году

9 марта 2017 г.

Более трети из них появится в Москве и области

Согласно исследованию компании JLL, 2016 год на рынке брендированных гостиниц России, СНГ и близлежащих стран[1] был менее результативным с точки зрения нового ввода, чем предыдущий. В течение года предложение брендированных гостиниц в регионе выросло на 5,1 тыс. номеров против 6,9 тыс. номеров в 2015 году.

Почти две трети этого объема – около 3,2 тыс. номеров – появилось в России; для сравнения, в 2015 году российский рынок увеличился на 4 тыс. номеров. На 2-м месте по объему ввода брендированных номеров в 2016 году находилась Армения: в Ереване начали принимать гостей три отеля совокупно на 571 номер; Беларусь замыкает топ-3 стран региона: в Минске открылось два объекта на 414 номеров.

Наиболее активным рынком региона и единственным, улучшившим динамику ввода новых отелей по сравнению с предыдущим годом, была Москва. На российскую столицу и область пришлось около 25% нового номерного фонда всего региона, или свыше 1,2 тыс. номеров, свидетельствуют данные JLL. По сравнению с 2015 годом ввод увеличился почти на 500 номеров.

«Москва продолжает привлекать инвесторов как наиболее стабильный и прогнозируемый рынок в регионе, поэтому динамика отличается от общей. Снижение темпов ввода нового гостиничного предложения в целом, вероятно, объясняется общим экономическим спадом 2014-2015 годов, в результате которого реализация многих проектов была отложена, – комментирует Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Стоит отметить, что итоговый результат 2016 года значительно уступает прогнозу начала года (7,4 тыс. номеров). В условиях продолжающейся экономической турбулентности гостиничным брендам труднее, чем когда-либо, предсказать выход новых отелей, и даже по сравнению с обновленным в середине года прогнозом (6,25 тыс. номеров) рынок региона в минувшем году недосчитался более 1,1 тыс. номеров из запланированных. Многие проекты были заморожены или отложены».

На 2017 год в рассматриваемом регионе заявлено к выходу 9,6 тыс. брендированных номеров, из них почти 6,7 тыс. номеров в России. На 2-м месте по объему прогнозируемых новых гостиниц находится Казахстан (около 1,2 тыс. номеров), на 3-м – Грузия (626 номеров).

«Мы наблюдаем значительную активность в Казахстане, где в рамках подготовки к Expo-2017 запланировано открытие шести брендированных гостиниц в Астане в нынешнем году, тогда как в других регионах страны заявлен всего один объект. В Грузии развитие рынка более равномерное: туристический спрос растет и распространяется как на Тбилиси, так и на другие города, вследствие чего гостиничные операторы обращают свое внимание и на столицу, и на регионы», - отмечает Татьяна Веллер.

Стоит отметить, что в Москве и области в 2017 году заявлено больше гостиничных номеров, чем во всех анализируемых странах, за исключением России, – 3,4 тыс. против 2,9 тыс. номеров соответственно.



2017 год отметится вводом гостиниц «новых старых» игроков рынка – операторов, которые несколько лет не открывали новые отели в России. На этот год запланировано открытие двух отелей Hyatt в Москве и Владивостоке, Lotte в Санкт-Петербурге и Golden Tulip в Московской области.

В числе ожидаемых открытий этого года – «Hyatt Золотой Рог» во Владивостоке, который строился к Саммиту АТЭС 2012 года и теперь, наконец, должен начать принимать гостей. Также 2017 год запомнится рядом «первых» отелей: в украинской столице откроется первый с 2014 года брендированный отель – «Park Inn Троицкая Киев», первый в рассматриваемом нами регионе отель бутикового бренда компании Accor – MGallery – будет введен на курортном рынке Украины, в Одессе. Первый брендированный отель в Сочи, открывающийся после предолимпийского строительного бума, – Courtyard by Marriott Сочи Плаза – добавит 345 номеров к предложению на российском черноморском побережье. Саранск, самый небольшой из городов Чемпионата Мира по футболу 2018 года, получит свой первый брендированный отель – Four Points by Sheraton.

«Оживление на гостиничных рынках России и близлежащих стран объясняется разными причинами. Среди них повышение интереса к внутренним туристическим направлениям; укрепление позиций некоторых национальных валют, что дает уверенность инвесторам, распространяющуюся и на соседние рынки; большое количество планируемых мероприятий международного характера в регионе в ближайшие годы», - добавляет Татьяна Веллер.

Открытие брендированных гостиниц в России, СНГ и близлежащих странах

Вследствие активизации гостиничной отрасли в странах Прибалтики, с нынешнего года эксперты JLL включают данный рынок в исследуемый регион (не учтен в показателях выше). В 2016 году наиболее динамичным городом в странах Балтии с точки зрения выхода нового номерного фонда стала Рига, где начали работу четыре брендированные гостиницы совокупно на 535 номеров. Один отель (201 номер) открылся в минувшем году в Таллине. В 2017 году международные операторы планируют открытие всего одного брендированного отеля в этом регионе – Autograph Collection в Таллине на 84 номера.