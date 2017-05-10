ACEX собрал отзывы экспонентов о плюсах совместного участия в Transport Logistic

31 мая 2017 г.

Принимая решение об участии в выставке, каждая компания сталкивается с вопросом о финансовой целесообразности мероприятия, и краеугольным камнем в решении этого вопроса становится выделенный на рекламу бюджет. Ни для кого не секрет, что логистические выставки являются, в первую очередь, инструментом маркетингового продвижения компании, а не местом поиска клиентов и подписания контрактов. Гиганты отрасли, такие как Трансконтейнер или ОТЛК выделяют большие бюджеты на стенды своих компаний на ключевых мероприятиях, таких как ТрансРоссия или Transport Logistic в Мюнхене.

В 2015 и 2016 годах логистический Альянс ACEX предложил партнерам концепцию совместного участия в выставках, выбрав для этого площадку ТрансРоссии, в 2017 году ACEX пригласил своих партнеров на объединенный стенд на крупнейшей мировой транспортной выставке в Мюнхене.

Для иллюстрации привлекательности такого предложения приведем некоторые цифры.

Минимальная площадь для аренды и самой простой застройки без отображения индивидуальных особенностей фирменного стиля компании обошлась бы самостоятельному участнику в 6000 евро. За эти деньги он получит стандартный закрытый с трех сторон стенд общей площадью 15-20 квадратных метров с не самым удачным расположением в одном из 12 огромных павильонов, а также простой вывеской с названием его компании. В эту сумму не войдет графическое оформление стенда, кейтеринг, уборка, регистрация в каталоге и реклама.

Эти затраты составят ещё примерно от 5000-10000 евро и более, в зависимости от пожелания экспонента.

Помимо этих расходов участнику необходимо взять на себя все вопросы по организации взаимоотношений с выставкой, с застройщиками, со всеми субконтракторами.

Альянс ACEX взял на себя все организационные вопросы, таким образом, участники контактировали только с организатором совместного стенда, готовым ответить на все вопросы соэкспонентов и учесть их пожелания и предложения. Соэкспонентам был предложена единая концепция стенда, находящегося в одном из центральных павильонов выставки в открытой зоне с высокой посещаемостью, с индивидуальным дизайнерским решением в оформлении, видео экранами, барной стойкой, выделенной зоной для переговоров и рекламы для каждой компании. В течение 3 дней выставки был организован кейтеринг полного дня, а гостей угощали прохладительными напитками и русскими закусками привлекательные промо-модели в форме стюардесс российских авиакомпаний.

Участие в выставке для каждого соэкспонента обошлось в зависимости от приобретенного пакета от 4 до 6,5 тысяч евро. Оптимизация затрат налицо.

Преимущества совместного участия выделяют и сами соэкспоненты и участники выставки.

Александр Ковалев, менеджер по работе с клиентами, АСЕХ Эстония

Мои впечатления от участия в выставке только положительные. Все было продумано и сделано с вниманием к мелочам и деталям. Количество экспонентов выставки и представленных ими регионов, услуг в области транспорта и логистики впечатляет.

Было проведено много интересных встреч, обсудили возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества. Хочется отметить радушие и гостеприимство, что стало визитной карточкой стенда. Мы только за то, чтобы участвовать в выставке в следующий раз.

Татьяна Лучшева, заместитель Директора, Маркетинг и Продажи, Группа Компаний "СВ-ТРАНСЭКСПО"



Благодаря совместному стенду у нас была возможностью увидеть и перенять опыт других компаний по участию и позиционированию себя на выставке, возможностью проведения совместных мероприятий на стенде, конечно же, общению, как с участниками, так и с посетителями выставки в целом.

Участие было финансово выгодно для нас. Нам все понравилось. Хотим поблагодарить вас за высокий профессионализм, поддержку и четкое партнерское взаимодействие со всеми участниками стенда!

Алексей Лувсан, операционный директор, Optima Freight

Мы познакомились с большим количеством новых компаний, с которыми планируем работать далее. Могу также однозначно сказать, что участие на совместном стенде для нашей компании было финансово выгодным. Сами мы не смогли бы организовать отдельный стенд на Transport Logistic.

Из плюсов я хотел бы отметить двух замечательных официанток, которые кормили и поили всех гостей на стенде

Дмитрий Никулин, Air Charter Service LLC, Москва

Стенд был удобно организован, с большим количеством мест для переговоров, и, самое главное, с большим количеством открытых для общения позитивных людей! На стенде ACEX была потрясающая рабочая атмосфера, было видно, что люди заряжены энергетикой мероприятия и настроены на развитие и сотрудничество. В этом году я посетил выставку в Мюнхене в качестве участника в 5-й раз, с 2009 года, и самое главное для меня – это факт организованного участия российских компаний с большим стендом!

Денис Смирнов, директор филиала, "Агентство таможенной логистики", Тольятти

Основная польза участия нашей компании на едином стенде заключалась в понимании позиционирования Альянса в целом и своей роли в Альянсе. Конечно же, подобный формат участия является финансово выгодным с точки зрения разделения расходов на всех.

Дамир Исмагилов, руководитель операционного отдела PSG

Для меня - это первый опыт участия в транспортной выставке в качестве экспонента. Единый стенд позволяет объединить в себе компании с широкой географией присутствия в РФ и спектром оказываемых услуг. Так что посетители стенда, я думаю, остались удовлетворены. На стенде все было удобно. Все организовано на высоком уровне.

Никита Ковалевский, руководитель компании OptimaFreight, член АСЕХ в Финляндии

Когда вы посещаете выставку Transport Logistic, вы видите все грани мира логистики. Возможно сравнить выставку с процессом, когда часовщик рассматривает механизм часов через микроскоп, и ему сразу все становится понятно.

Анна Черникова, эксперт департамента авиационных перевозок, КАРГО-ЭКСПРЕСС, Москва

Мне кажется, единый стенд оказался плюсом во всем. Он никогда не пустовал, в течение всех дней было много посетителей. Как известно, люди обладают «стадным чувством» и подходят туда, где уже кто-то есть, где происходят какие-то движения, обходя стороной одинокие унылые стенды. В этот раз «массовость», ну и конечно, яркое оформление и удачное расположение сыграли положительную роль, и наш стенд выгодно выделялся на фоне соседних.

Лев Бондарев, Генеральный директор FF Cargo Services

На мой взгляд, это было очень смело – находиться в одном павильоне с национальными стендами, поддерживаемыми на уровне правительств. В то время, когда я посещал ваш стенд, была заметна серьезная активностью. Поэтому я делаю вывод, что стенд пользовался популярностью и, надеюсь, принесет маркетинговые и коммерческие результаты для вашего альянса.

По отзывам экспонентов, совместное участие в мероприятиях дало множество преимуществ, в том числе, с точки зрения оптимизации затрат и времени участников.

Следующей крупной совместной выставкой в Альянсе планируется Транспорт Логистик в Шанхае в 2018 году.