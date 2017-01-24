23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
Индия, штат Джаркханд.
Успехом завершились несколько месяцев работы с индийской промышленно-инвестиционной группой. Сотрудничество завязалось в сентябре прошлого года после InnoTrans 2016. Участие группы компаний SkyWay в одной из крупнейших мировых транспортных выставок пробудило интерес к струнному транспорту у представителей Индии.
Состоялись несколько визитов президента группы компаний SkyWay Анатолия Юницкого в Индию, переговоры на разных уровнях власти, в том числе презентация для Нитина Гадкари, министра дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок страны с населением 1,3 млрд человек.
Сотрудники ЗАО «Струнные технологии» подготовили предпроектные предложения, и, после внесения уточнений индийской стороной, приступили к технико-экономическому обоснованию проектов. Как итог – подписано трёхстороннее инвестиционное соглашение. Масштабный проект состоит из трёх частей: городской тестовый участок, транспортная система для столицы штата и соединение двух городов линией скоростного транспорта.
Комплексное решение запутанных транспортных проблем штата оценено в сумму 922 млн USD, при этом оно создаст около 1000 рабочих мест.
Следующие шаги проекта:
- выделение земли
- структурирование инвестиционной сделки
- начало проектно-изыскательских работ