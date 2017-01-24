Адресный проект SkyWay в Индии: как сложить трёхстороннюю головоломку

23 февраля 2017 г.

Индия, штат Джаркханд.

Успехом завершились несколько месяцев работы с индийской промышленно-инвестиционной группой. Сотрудничество завязалось в сентябре прошлого года после InnoTrans 2016. Участие группы компаний SkyWay в одной из крупнейших мировых транспортных выставок пробудило интерес к струнному транспорту у представителей Индии.

Состоялись несколько визитов президента группы компаний SkyWay Анатолия Юницкого в Индию, переговоры на разных уровнях власти, в том числе презентация для Нитина Гадкари, министра дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок страны с населением 1,3 млрд человек.

Сотрудники ЗАО «Струнные технологии» подготовили предпроектные предложения, и, после внесения уточнений индийской стороной, приступили к технико-экономическому обоснованию проектов. Как итог – подписано трёхстороннее инвестиционное соглашение. Масштабный проект состоит из трёх частей: городской тестовый участок, транспортная система для столицы штата и соединение двух городов линией скоростного транспорта.

Комплексное решение запутанных транспортных проблем штата оценено в сумму 922 млн USD, при этом оно создаст около 1000 рабочих мест.

Следующие шаги проекта:

- выделение земли

- структурирование инвестиционной сделки

- начало проектно-изыскательских работ