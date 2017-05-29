«Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP

5 июля 2017 г.

Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» запустила в промышленную эксплуатацию единую систему управления бизнес-процессами. Основной платформой для нее стала SAP S/4HANA. Система охватывает ключевые направления в части финансов, логистики, бухгалтерского и налогового учета, управления товарно-материальными ценностями и коммерческими договорами аренды.

Отдельное внимание компания «Аэроэкспресс» уделила процессу технического обслуживания поездов. Модули ТОРО SAP позволяют автоматизировать управление ремонтами подвижных составов, оптимально распределив сроки ремонтных работ и финансовые ресурсы, выделяемые на эти цели, в том числе, сократить расходы на аренду складских помещений.

Терминалы на базе SAP Fiori, которые будут установлены в депо, предоставят возможность работникам просматривать информацию о сроках реализации ремонтных работ и позволят оперативно вносить изменения о количестве оборудования на складе и окончании работ в систему. Пилотный терминал уже запущен в эксплуатацию.

«Сегодня цифровая трансформация становится неотъемлемым этапом развития бизнеса по всему миру, в том числе и для транспортных компаний. Внедрение SAP позволит «Аэроэкспресс» сохранить и преумножить конкурентные преимущества на рынке и приведет к уменьшению затрат на техническое обслуживание подвижных составов», — подчеркнул генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев.

«Система автоматизации бизнес–процессов позволит нашей компании создать уникальную инфраструктуру обмена данными между ключевыми подразделениями и поставщиками. Внедрение решений SAP значительно повысит прозрачность и эффективность системы внутреннего контроля бизнес-процессов», - отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Алексей Криворучко.

Второй этап реализации проекта намечен на осень 2017 года. «Аэроэкспресс» планирует оптимизировать процессы бюджетирования, бизнес-планирования и закупок. Также будет внедрена риск-ориентированная система управления полномочиями SAP Access Control. Она позволит избежать случаев выдачи прав доступа в ERP-системе, которые могут допустить злоупотребление и мошенничество.