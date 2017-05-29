Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» запустила в промышленную эксплуатацию единую систему управления бизнес-процессами. Основной платформой для нее стала SAP S/4HANA. Система охватывает ключевые направления в части финансов, логистики, бухгалтерского и налогового учета, управления товарно-материальными ценностями и коммерческими договорами аренды.
Отдельное внимание компания «Аэроэкспресс» уделила процессу технического обслуживания поездов. Модули ТОРО SAP позволяют автоматизировать управление ремонтами подвижных составов, оптимально распределив сроки ремонтных работ и финансовые ресурсы, выделяемые на эти цели, в том числе, сократить расходы на аренду складских помещений.
Терминалы на базе SAP Fiori, которые будут установлены в депо, предоставят возможность работникам просматривать информацию о сроках реализации ремонтных работ и позволят оперативно вносить изменения о количестве оборудования на складе и окончании работ в систему. Пилотный терминал уже запущен в эксплуатацию.
«Сегодня цифровая трансформация становится неотъемлемым этапом развития бизнеса по всему миру, в том числе и для транспортных компаний. Внедрение SAP позволит «Аэроэкспресс» сохранить и преумножить конкурентные преимущества на рынке и приведет к уменьшению затрат на техническое обслуживание подвижных составов», — подчеркнул генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев.
«Система автоматизации бизнес–процессов позволит нашей компании создать уникальную инфраструктуру обмена данными между ключевыми подразделениями и поставщиками. Внедрение решений SAP значительно повысит прозрачность и эффективность системы внутреннего контроля бизнес-процессов», - отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Алексей Криворучко.
Второй этап реализации проекта намечен на осень 2017 года. «Аэроэкспресс» планирует оптимизировать процессы бюджетирования, бизнес-планирования и закупок. Также будет внедрена риск-ориентированная система управления полномочиями SAP Access Control. Она позволит избежать случаев выдачи прав доступа в ERP-системе, которые могут допустить злоупотребление и мошенничество.