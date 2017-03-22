Аэропорт Бен-Гурион в десятке лучших аэропортов мира «Уральские авиалинии» и «Israir Airlines» начнут выполнять перелеты из Сочи в Тель-Авив

31 марта 2017 г.

Аэропорт Бен-Гурион в десятке лучших аэропортов мира

Онлайн-портал eDreams, специализирующийся на заказе авиабилетов, опубликовал рейтинг лучших аэропортов мира.

Рейтинг был составлен на основе отзывов пользователей портала, в нем учитывались следующие критерии: качество зон ожидания, шоппинга, а также зон кафе и ресторанов. По итогам анализа отзывов, крупнейшая воздушная гавань Государства Израиль – Бен-Гурион – вошел в десятку лучших аэропортов мира, а также был назван аэропортом №1 для шоппинга.

Дополнительная информация:

Терминал 1 международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, предназначенный для обслуживания малобюджетных и внутренних рейсов, заработает досрочно после реконструкции, предполагаемая дата открытия – 14 мая. В обновленном терминале увеличится количество магазинов duty-free и ресторанов.

«Уральские авиалинии» и «Israir Airlines» начнут выполнять перелеты из Сочи в Тель-Авив

С 13 апреля а/к «Уральские авиалинии» будет выполнять регулярные рейсы из международного аэропорта города Сочи в Тель-Авив по четвергам и воскресеньям. Полетная программа продлится до 26 октября 2017 года. На данный момент «Уральские авиалинии» совершают перелеты в Израиль из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Самары. Кроме того, с 14 июня по маршруту Сочи – Тель-Авив стартует чартерная программа израильской авиакомпании «Israir Airlines». Рейсы будут выполняться по средам до конца летнего сезона.