Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.

16 марта 2017 г.

С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.

Это вызвано вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности". В Постановлении предусмотрено несколько схем сертификации. Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 90 рабочих дней, если иное не указано в договоре заявителя с органом по сертификации. Прописывается содержание конкретных процедур, проводимых в рамках сертификации. Определены требования к функциональным свойствам технических средств.

Однако, по мнению экспертов, реализация постановления столкнется с рядом серьезных проблем. Так, сертификацией будут заниматься сразу 5 ведомств. Согласно представленному документу, ФСБ России проводит сертификацию в отношении систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения, МВД России - в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, МЧС России - в отношении технических средств оповещения, Минтранс России - в отношении систем сбора и обработки информации, Россвязь – в отношении средств связи, приема и передачи информации.

Таким образом, складывается ситуация, когда видеокамеру будет сертифицировать МВД, Россвязь – линию передачи информации, а Минтранс – средства сбора информации с видеокамеры, что крайне усложняет данную процедуру.

Помимо прочего, ни одно средство обеспечения транспортной безопасности нельзя будет ставить на объект без сертификации, а данная процедура в окончательном виде на данный момент не прописана ни одним из ведомств, занятых в процессе.

Остается непонятным, как быть со средствами транспортной безопасности, уже установленными на объектах транспортной инфраструктуры, как окончательно будет проводиться их сертификация в соответствии с новым Постановлением.

Эти и другие актуальные вопросы, волнующие и производителей средств транспортной безопасности, и представителей объектов транспортной инфраструктуры будут обсуждаться экспертами 7 апреля в рамках форума "Безопасность на транспорте" на рабочей сессии: "Технические средства обеспечения транспортной безопасности и их сертификация". На сессии планируется выступление представителей ФСБ, МЧС и Россвязи, занятых в сертификации технических средств и реализации постановления № 969, а также ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" – организации, выбранной представлять Минтранс в вопросах сертификации.