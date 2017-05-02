Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Доход EBITDA составила KD 30,8 миллионов, увеличившись на 17,4 %, а выручка увеличилась на 7,3 % до KD 320,5 миллионов. "Рост пришёл от инфраструктурных компаний на развивающихся рынках и постоянного прогресса в развитии базовых логистических услуг", - сказал вице-председатель и исполнительный директор Тарек Султан. Он сообщил, что компания Agility намеревается достичь своего целевого показателя EBITDA в размере 800 миллионов долларов к 2020 году.
Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного логистического бизнеса подразделения компании, выросла на 6,5% в четвертом квартале до KD 240,3 миллионов, при этом объем воздушных перевозок увеличился на 16%, а объем морских перевозок - на 12,5 %, превысив средний рыночный показатель.
«Agility GIL выигрывает новый бизнес, снижает затраты, повышая производительность. Мы считаем, что наша стратегическая ориентация на торговые пути, новые технологии и высокое качество услуг приведет к дальнейшему росту объемов экспедирования грузов в этом году», - сказал Тарек Султан.
Agility GIL инвестирует в прибыльные и растущие логистические бизнесы. В течение 2017 года планируются инвестиции в Интернет компании, представительсва на Ближнем Востоке и в Сингапуре. GIL также инвестирует в преобразование своего бизнеса с помощью технологий и дальнейшее укрепление своих онлайн-решений для клиентов.
Финансовый результат Q1
|
|
Q1 2017 (KD млн)
|
Q1 2016 (KD млн)
|
Изменение (%)
|
Revenue
|
320.5
|
298.8
|
+7.3%
|
Net Revenue
|
110.8
|
102
|
+8.6%
|
EBITDA
|
30.8
|
26.2
|
+17.4%
|
Net Profit
|
14.6
|
13.1
|
+11.1%
|
EPS (fils)
|
12.7
|
11.4
|
+11.4%