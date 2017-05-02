Agility опережает рынок

17 мая 2017 г.

Прибыль Agility в первом квартале 2017 года увеличилась до KD 14,6 миллионов (Кувейтский динар), что на 11,4 % больше, чем за тот же период в 2016 году.



Доход EBITDA составила KD 30,8 миллионов, увеличившись на 17,4 %, а выручка увеличилась на 7,3 % до KD 320,5 миллионов. "Рост пришёл от инфраструктурных компаний на развивающихся рынках и постоянного прогресса в развитии базовых логистических услуг", - сказал вице-председатель и исполнительный директор Тарек Султан. Он сообщил, что компания Agility намеревается достичь своего целевого показателя EBITDA в размере 800 миллионов долларов к 2020 году.



Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного логистического бизнеса подразделения компании, выросла на 6,5% в четвертом квартале до KD 240,3 миллионов, при этом объем воздушных перевозок увеличился на 16%, а объем морских перевозок - на 12,5 %, превысив средний рыночный показатель.



«Agility GIL выигрывает новый бизнес, снижает затраты, повышая производительность. Мы считаем, что наша стратегическая ориентация на торговые пути, новые технологии и высокое качество услуг приведет к дальнейшему росту объемов экспедирования грузов в этом году», - сказал Тарек Султан.

Agility GIL инвестирует в прибыльные и растущие логистические бизнесы. В течение 2017 года планируются инвестиции в Интернет компании, представительсва на Ближнем Востоке и в Сингапуре. GIL также инвестирует в преобразование своего бизнеса с помощью технологий и дальнейшее укрепление своих онлайн-решений для клиентов.

Финансовый результат Q1



