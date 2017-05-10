Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Компания Agility, один из лидеров логистического рынка, запустила новую стажерскую программу в рамках сотрудничества с ВУЗами России. Студенты ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга и Москы уже прошли стажировку в отделах компании, отвечающих за продажи и маркетинг, морские перевозки, а также за работу с клиентами.
В этом году Agility откроет двери для студентов СПбГУ, ВШЭ, ВАВТ, Университета им. Г.В.Плеханова и других учебных заведений страны. Это уникальный шанс увидеть логистический бизнес изнутри, получить неоценимый опыт работы, поверить в свои силы и показать то, на что способен.
«Для нас очень важно поддержать молодых специалистов и дать им возможность получить актуальный и применимый практический опыт. Мы не просто хотим сформировать кадровый резерв из талантливых молодых людей, мы хотим поделиться нашим опытом ведения логистического бизнеса. Это легко реализуется в рамках нашей корпоративной культуры (в компании очень хорошо развит институт наставничества) и накопленного опыта на международном и локальном логистическом рынках. Нам точно есть, что рассказать и чему научить», – Владимир Ерымовский, Генеральный Директор Agility Восточная Европа.