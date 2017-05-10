Agility открывает свои двери для студентов ведущих ВУЗов страны

30 мая 2017 г.

Компания Agility, один из лидеров логистического рынка, запустила новую стажерскую программу в рамках сотрудничества с ВУЗами России. Студенты ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга и Москы уже прошли стажировку в отделах компании, отвечающих за продажи и маркетинг, морские перевозки, а также за работу с клиентами.

В этом году Agility откроет двери для студентов СПбГУ, ВШЭ, ВАВТ, Университета им. Г.В.Плеханова и других учебных заведений страны. Это уникальный шанс увидеть логистический бизнес изнутри, получить неоценимый опыт работы, поверить в свои силы и показать то, на что способен.

«Для нас очень важно поддержать молодых специалистов и дать им возможность получить актуальный и применимый практический опыт. Мы не просто хотим сформировать кадровый резерв из талантливых молодых людей, мы хотим поделиться нашим опытом ведения логистического бизнеса. Это легко реализуется в рамках нашей корпоративной культуры (в компании очень хорошо развит институт наставничества) и накопленного опыта на международном и локальном логистическом рынках. Нам точно есть, что рассказать и чему научить», – Владимир Ерымовский, Генеральный Директор Agility Восточная Европа.