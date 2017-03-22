Agility способствует развитию цементного производства

11 апреля 2017 г.

Компания Agility организовала доставку части сырьевой мельницы из Германии на цементный завод, п. Комсомольский (Республика Мордовия).

Клиентом компании Agility стал один из крупнейших предприятий по производству цемента в Российской Федерации. В 2015 году анализ производственных мощностей показал, что завод имеет все возможности для наращивания объемов производства, поэтому руководством компании было принято решение о реконструкции и модернизации производственных мощностей.

Важным этапом для повышения объема производства завода был запуск «сухой» линии. Для этого из Германии была заказана размольная чаша, она является «сердцем» сырьевой мельницы. Транспортировку оборудования организовала компания Agility. Логистический провайдер доставил негабаритный груз из Европы в Республику Мордовия.

Размольная чаша представляет собой цельный полый цилиндр, диаметром 5,5 м, высотой 3 м и весом 91 т. Негабаритный груз доставляли из Германии в порт Антверпен (Нидерланды) на низкорамном трале. Далее оборудование было отправлено морским транспортом до Санкт-Петербурга, где перегружено на автотранспорт и доставлено на завод в Мордовию. Запасные части доставлялись автотранспортом напрямую из Германии в п. Комсомольский (Россия). Agility доставила груз в обозначенные сроки.

Президент Agility, Владимир Ерымовский: «Клиент был доволен сотрудничеством и передал нам организацию доставки и таможенное оформление редуктора весом 48 т из Сланцев в Польшу на завод FLSmidth MAAG GEAR. Оборудование будет отремонтировано на заводе-изготовителе и отправлено обратно».