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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Agility, ведущая глобальная логистическая компания, подписала партнерское соглашение с Shell о предоставлении логистических услуг по доставке транспортных средств и разработке технических рекомендаций для участников ежегодного мероприятия Shell Eco-marathon & Drivers World Championship.
Shell Eco-marathon - это международный образовательный проект, направленный на поиск инновационных энергетически эффективных решений, в рамках которого студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, используя при этом наименьшее количество энергии. Мероприятие проводится в Сингапуре, Детройте и Лондоне. Конкурс разделен на два класса. Транспортные средства класса Prototype разработаны с учетом использования максимальной эффективности. Класс UrbanConcept предлагает автомобили с более практичным дизайном. Shell Eco-marathon и Drivers World Championship объединяют лучшие команды мира UrbanConcept, чтобы определить самого быстрого водителя энергоэффективных автомобилей.
Agility Fairs & Events предоставит командам консультацию о необходимой логистической упаковке автомобилей и подготовит документы для таможенного оформления. Agility отправит транспортные средства и сопутствующее оборудование, будет управлять получением и окончательной доставкой в места проведения мероприятия.
«От участников Shell Eco-marathon требуются инновационные решения, творческий подход и сотрудничество будущих инженеров и ученых», сказал Норман Кох, генеральный директор Shell Eco-marathon. «Эти же качества мы видим и в наших партнерах. Мы рады снова работать с Agility в 2017 году на Shell Eco-Marathon».
Даты проведения:
Сингапур: 16-19 марта - региональный конкурс Shell Eco-marathon Asia & Drivers World Championship
Детройт: 27-30 апреля - региональный конкурс Shell Eco-marathon Americas & Drivers World Championship
Лондон: 25-28 мая - финал чемпионата мира Shell Eco-marathon & Drivers World Championship