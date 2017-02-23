Agility стала партнером Shell Eco-marathon 2017

16 марта 2017 г.

Agility, ведущая глобальная логистическая компания, подписала партнерское соглашение с Shell о предоставлении логистических услуг по доставке транспортных средств и разработке технических рекомендаций для участников ежегодного мероприятия Shell Eco-marathon & Drivers World Championship.

Shell Eco-marathon - это международный образовательный проект, направленный на поиск инновационных энергетически эффективных решений, в рамках которого студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, используя при этом наименьшее количество энергии. Мероприятие проводится в Сингапуре, Детройте и Лондоне. Конкурс разделен на два класса. Транспортные средства класса Prototype разработаны с учетом использования максимальной эффективности. Класс UrbanConcept предлагает автомобили с более практичным дизайном. Shell Eco-marathon и Drivers World Championship объединяют лучшие команды мира UrbanConcept, чтобы определить самого быстрого водителя энергоэффективных автомобилей.

Agility Fairs & Events предоставит командам консультацию о необходимой логистической упаковке автомобилей и подготовит документы для таможенного оформления. Agility отправит транспортные средства и сопутствующее оборудование, будет управлять получением и окончательной доставкой в места проведения мероприятия.

«От участников Shell Eco-marathon требуются инновационные решения, творческий подход и сотрудничество будущих инженеров и ученых», сказал Норман Кох, генеральный директор Shell Eco-marathon. «Эти же качества мы видим и в наших партнерах. Мы рады снова работать с Agility в 2017 году на Shell Eco-Marathon».

Даты проведения:

Сингапур: 16-19 марта - региональный конкурс Shell Eco-marathon Asia & Drivers World Championship

Детройт: 27-30 апреля - региональный конкурс Shell Eco-marathon Americas & Drivers World Championship

Лондон: 25-28 мая - финал чемпионата мира Shell Eco-marathon & Drivers World Championship