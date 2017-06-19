Agility запустила скоростной сервис по доставке грузов из Китая

15 августа 2017 г.

В связи с увеличением на 24% импорта из Китая в первом полугодии 2017 года, Agility предложила своим клиентам новый сервис по доставке контейнерных грузов скоростными поездами из Китая.

Новый сервис позволяет доставить груз из Китая в Россию в 2 раза быстрее по сравнению с морской отправкой. Товар может быть доставлен двумя типами контейнеров: 20-футовыми и 40-футовыми в зависимости от размеров груза. Каждую неделю логистический оператор загружает товар в двух пунктах: Шэньяне или Сучжоу, далее груз едет на границу «Маньчжурия — Забайкальск», где оформляются все транзитные документы, после чего груз без остановок едет в один из пунктов назначения: Москва (станции Ховрино, Кунцево 2, Ворсино), Санкт-Петербург (станция Товарный-Витебский) Екатеринбург, Новосибирск.

Помимо сервиса по доставке груза, Agility оказывает сопутствующие услуги по локальным операциям на территории Китая, оформлению экспортных деклараций и доставке груза «от двери до двери».