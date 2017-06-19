Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В связи с увеличением на 24% импорта из Китая в первом полугодии 2017 года, Agility предложила своим клиентам новый сервис по доставке контейнерных грузов скоростными поездами из Китая.
Новый сервис позволяет доставить груз из Китая в Россию в 2 раза быстрее по сравнению с морской отправкой. Товар может быть доставлен двумя типами контейнеров: 20-футовыми и 40-футовыми в зависимости от размеров груза. Каждую неделю логистический оператор загружает товар в двух пунктах: Шэньяне или Сучжоу, далее груз едет на границу «Маньчжурия — Забайкальск», где оформляются все транзитные документы, после чего груз без остановок едет в один из пунктов назначения: Москва (станции Ховрино, Кунцево 2, Ворсино), Санкт-Петербург (станция Товарный-Витебский) Екатеринбург, Новосибирск.
Помимо сервиса по доставке груза, Agility оказывает сопутствующие услуги по локальным операциям на территории Китая, оформлению экспортных деклараций и доставке груза «от двери до двери».