«АльфаСтрахование» нашла 88 угнанных автомобилей в 2016 г.

13 июня 2017 г.

Департамент экономической безопасности (СЭБ) «АльфаСтрахование» постоянно совершенствует методы своей работы и ведет активный диалог с правоохранительными органами. Это позволяет компании успешно распутывать сложные криминальные схемы мошенников и угонщиков, оперативно находя угнанные автомобили клиентов, и пресекать попытки мошенничества.

В 2016 г. компания «АльфаСтрахование» с помощью правоохранительных органов смогла обнаружить 88 угнанных транспортных средств наших клиентов общей стоимостью более 94 млн руб. Сотрудниками СЭБ компании выявлен 1 641 материал с признаками мошенничества. По 706 в органы внутренних дел были подготовлены и направлены соответствующие обращения. Только в прошлом году было возбуждено 48 уголовных дел.

В настоящее время два наиболее значимых дела, возбужденных по нашим заявлениям, находятся в производстве следователей г. Саратов, а восемь обвиняемых пребывают в СИЗО. Они являются членами преступного сообщества, которое получило с помощью мошеннических схем более 35 млн руб. с пяти страховых компаний, включая «АльфаСтрахование». Члены сообщества инсценировали ДТП и повреждения автомобилей и обращались в страховые компании за выплатами. Автомобили на осмотр не предоставлялись, при этом убытки заявлялись по почте. Данное деяние может быть квалифицировано по статье «организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), предусматривающей наказание от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб. за создание и организацию и от пяти до десяти лет за участие в преступном сообществе.

Отдельно можно выделить деятельность СЭБ в Волгограде, известном центре «автоюризма» и автомошенников, зачастую действующих в плотной смычке. Там за прошлый год по заявлению «АльфаСтрахование» было заведено 15 уголовных дел. На настоящий момент 15 фигурантам следствие инкриминирует более 70 эпизодов преступной деятельности, связанных с попытками обмана страховой компании.

Кроме того, в прошлом году департамент экономической безопасности «АльфаСтрахование» смог разоблачить серийного страхового мошенника, которым, к нашему глубокому сожалению, оказался бывший коллега, экс-руководитель направления партнерских продаж Пермского филиала компании Владимир Ощепков. Он предоставил в две страховые компании результаты чужой биопсии, подтверждающей наличие онкологического заболевания, выдав ее за свою, и получил страховые выплаты на общую сумму 8,1 млн руб. В третий раз он попробовал применить эту схему на «АльфаСтрахование» и «заработать» еще 7,3 млн руб., но в итоге стал фигурантом уголовного дела. В конце февраля прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве против Ощепкова. Обвиняемый не смог подтвердить покупку полиса страхования ипотечных рисков «АльфаСтрахование» - деньги в кассу компании не вносились.

«Сотрудники департамента экономической безопасности компании «АльфаСтрахование» выявили и передали в работу и в руки правоохранительных органов не одну сотню материалов о мошенниках и их противоправных действиях. Однако, мошенники не стоят на месте, а идут в ногу со временем, используют самые разные схемы обогащения, каждый раз выдумывая что-то новое, поэтому нам всегда нужно держать руку на пульсе и применять неординарные методы работы. Я признателен своим коллегам за профессионализм, высокую ответственность и результативность, проявленные при защите интересов клиентов «АльфаСтрахование» и компании», - замечает Сергей Золотухин, директор департамента экономической безопасности ОАО «АльфаСтрахование».