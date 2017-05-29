«АльфаСтрахование» обеспечит защиту рисков клиентов «ВЭБ-лизинг»

19 июня 2017 г.

«АльфаСтрахование» вошла в число стратегических партнеров лидера российского рынка лизинга - компании «ВЭБ-лизинг». «АльфаСтрахование» будет предоставлена возможность защищать риски клиентов компании «ВЭБ-лизинг», обеспечивая страхование для транспортных средств, спецтехники, ж/д транспорта, имущества юридических лиц.

АО «ВЭБ-лизинг» создано в 2003 г., с 2008 г. входит в Группу Внешэкономбанка. Компания занимается лизингом высокотехнологического оборудования, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. Компания занимает лидирующие позиции на рынке российского лизинга, работая с максимально широким кругом лизингополучателей.

Сотрудничество «АльфаСтрахование» и «ВЭБ-лизинг» началось в 2016 г., когда были предоставлены услуги по защите железнодорожного и авиационного транспорта.

«Страхование является необходимой составляющей лизинговой сделки, оно позволяет снизить расходы по ней и влияет на конкурентоспособность лизингового продукта. Для «АльфаСтрахование» не играет роли география убытка, наши специалисты всегда готовы показать лучший сервис и предоставить всю помощь для его урегулирования, ведь в распоряжении лизингополучателя возможность обратиться в любой удобный ему филиал «АльфаСтрахование» в регионах», - замечает Татьяна Лещинская, руководитель управления по работе с лизинговыми компаниями «АльфаСтрахование».