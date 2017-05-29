Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
«АльфаСтрахование» вошла в число стратегических партнеров лидера российского рынка лизинга - компании «ВЭБ-лизинг». «АльфаСтрахование» будет предоставлена возможность защищать риски клиентов компании «ВЭБ-лизинг», обеспечивая страхование для транспортных средств, спецтехники, ж/д транспорта, имущества юридических лиц.
АО «ВЭБ-лизинг» создано в 2003 г., с 2008 г. входит в Группу Внешэкономбанка. Компания занимается лизингом высокотехнологического оборудования, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. Компания занимает лидирующие позиции на рынке российского лизинга, работая с максимально широким кругом лизингополучателей.
Сотрудничество «АльфаСтрахование» и «ВЭБ-лизинг» началось в 2016 г., когда были предоставлены услуги по защите железнодорожного и авиационного транспорта.
«Страхование является необходимой составляющей лизинговой сделки, оно позволяет снизить расходы по ней и влияет на конкурентоспособность лизингового продукта. Для «АльфаСтрахование» не играет роли география убытка, наши специалисты всегда готовы показать лучший сервис и предоставить всю помощь для его урегулирования, ведь в распоряжении лизингополучателя возможность обратиться в любой удобный ему филиал «АльфаСтрахование» в регионах», - замечает Татьяна Лещинская, руководитель управления по работе с лизинговыми компаниями «АльфаСтрахование».