«АльфаСтрахование» - партнер презентации нового BMW 5 серии

13 марта 2017 г.

г. Краснодар

«АльфаСтрахование» выступила партнером презентации нового BMW 5 серии в дилерском центре «Бакра» (Краснодар).

Гостей вечера ожидал праздничный фуршет и выступление от электронного проекта с линией саксофона Stellar Pride. Приглашенные клиенты и партнеры смогли поучаствовать в специальной игре, ход которой управляется силой мысли, а также попробовать свои водительские способности на автосимуляторе. В конце вечера был проведен розыгрыш презентов.

«АльфаСтрахование» предоставляет будущим счастливым обладателям автомобилей BMW и миллионам автовладельцев по всей России полный страховой сервис высочайшего уровня и надежности, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаCтрахование». – Мы с удовольствием поддерживаем мероприятия наших партнеров в дилерских центрах, всегда готовы рассказать о наших продуктах и предоставить клиентам специальные условия».

BMW 5-Series – новый автомобиль, созданный баварскими инженерами. Металлический сплав кузова соответствует старым традициям компании. Высокопрочный стальной каркас изготавливается без применения дорогих композитных материалов. Новый седан обладает лучшим показателем аэродинамического сопротивления — всего 0,22 Сх - и первоклассной системой доработанных подавлений кренов.