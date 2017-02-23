Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
г. Краснодар
«АльфаСтрахование» выступила партнером презентации нового BMW 5 серии в дилерском центре «Бакра» (Краснодар).
Гостей вечера ожидал праздничный фуршет и выступление от электронного проекта с линией саксофона Stellar Pride. Приглашенные клиенты и партнеры смогли поучаствовать в специальной игре, ход которой управляется силой мысли, а также попробовать свои водительские способности на автосимуляторе. В конце вечера был проведен розыгрыш презентов.
«АльфаСтрахование» предоставляет будущим счастливым обладателям автомобилей BMW и миллионам автовладельцев по всей России полный страховой сервис высочайшего уровня и надежности, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаCтрахование». – Мы с удовольствием поддерживаем мероприятия наших партнеров в дилерских центрах, всегда готовы рассказать о наших продуктах и предоставить клиентам специальные условия».
BMW 5-Series – новый автомобиль, созданный баварскими инженерами. Металлический сплав кузова соответствует старым традициям компании. Высокопрочный стальной каркас изготавливается без применения дорогих композитных материалов. Новый седан обладает лучшим показателем аэродинамического сопротивления — всего 0,22 Сх - и первоклассной системой доработанных подавлений кренов.