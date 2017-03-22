«АльфаСтрахование» - партнер презентации нового Hyundai Solaris

5 апреля 2017 г.

г. Екатеринбург

«АльфаСтрахование» выступила партнером презентации новой модели Hyundai Solaris в дилерском центре «ОКАМИ» (Екатеринбург).

Мероприятие, которое проходило в формате дня открытых дверей в дилерском центре Hyundai, собрало около 130 человек – детей и взрослых. Клиенты и партнеры смогли поучаствовать в различных активностях и оценить на тест-драйве автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta, Hyundai Elantra и, конечно же, Hyundai Solaris New. Для маленьких гостей была организована специальная программа и увлекательные мастер-классы.

Старт продаж новой модели Hyundai Solaris 2017 второго поколения состоялся в феврале 2017 г. Автомобиль характеризуется видоизмененным дизайном, более качественными материалами отделки, доработанной шумоизоляцией, улучшенными техническими характеристиками. Главным достоинством новой модели является удлиненная колесная база, позволяющая увеличить пространство салона на уровне ног пассажиров заднего ряда. Также новый кузов Hyundai Solaris стал легче и жестче, благодаря применению высокопрочных сталей. Более широкий список оборудования в базовых комплектациях позволяет новому Solaris претендовать на лучшую цену в своем сегменте.

«Мы традиционно поддерживаем мероприятия наших партнеров в дилерских центрах и готовы предоставить будущим обладателям автомобиля Hyundai Solaris, который стал одним из самых популярных среди иномарок в России, надежную страховую защиту и качественный сервис», - говорит Наталия Моисеенко, директор Екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование».