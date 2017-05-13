«АльфаСтрахование» - спонсор выставки транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica

8 июня 2017 г.

г. Новосибирск

«АльфаСтрахование» выступила спонсором выставки транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica, которая прошла 24-27 мая 2017 г. в Новосибирске в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Выставка TransSiberia/Translogistica ― единственная в Сибирском регионе выставка транспортно-логистических услуг и спецтехники. В 2016 г. ее посетили 2,4 тыс. человек. Большинство из них – представители новосибирского бизнеса и крупных предприятий Сибири в целом: «Глобал Транс», «АТТИКА», «Сибхимпроект-Н», «Аэропорт Толмачево», STS Logistics, «АвтоГРАФ-Сибирь», «ДальЭкспресс», «СибРокет», «РБА-Новосибирск», «Вектор-Восток», «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и др.

В выставке 2017 г. приняли участие компании, специализирующиеся на производстве и продаже складской техники, а также оказывающие транспортно-логистические услуги. Гостями стали представители производственных, экспедиторских и торговых компаний.

От «АльфаСтрахование» в мероприятии принял участие руководитель направления страхования грузов «АльфаСтрахование» Андрей Портанский: «Участие в выставке TransSiberia/Translogistica – отличная возможность наладить контакты с представителями транспортных компаний и установить с ними партнерские отношения, узнать новости рынка. Мы рады внести свой вклад в ее организацию и выступить спонсором этого крупного и важного для нашей страны мероприятия».