«АльфаСтрахование» вернула 823 тыс. руб., присвоенных менеджером по продажам

16 марта 2017 г.

Бывший сотрудник «АльфаСтрахование» признался в незаконном присвоении 823 тыс. руб., полученных им при реализации страховых полисов клиентам компании.

С 2013 по 2014 гг. менеджер по продажам компании «АльфаСтрахование» получал денежные средства от клиентов за полисы автострахования и не сдавал их в кассу. К тому моменту сотрудник проработал в компании около 5 лет и имел базу постоянных клиентов, но даже им не удалось избежать обмана. Подписанные им самим полисы каско, ОСАГО, «Зеленая карта» и квитанции об оплате сотрудник хранил в ящике рабочего стола, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

За время незаконной деятельности менеджер не только не относил деньги в кассу, но и не вносил полисы в базу. Он и не предполагал, что одна из клиенток заявила о страховом случае по полису каско и обнаружила, что ее страховка не числится в базе. «АльфаСтрахование» провела проверку и отремонтировала автомобиль клиентки компании.

Управление по экономической безопасности Московского регионального центра ОАО «АльфаСтрахование» провело расследование, по результатам которого на уже бывшего сотрудника компании было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере). Бывший сотрудник, изобличенный в содеянном, признался, что присваивал деньги от продажи полисов. Следствие признало вину обвиняемого в полном объеме и квалифицировало его действия как присвоение, то есть хищение чужого имущества в крупном размере.