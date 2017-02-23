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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Бывший сотрудник «АльфаСтрахование» признался в незаконном присвоении 823 тыс. руб., полученных им при реализации страховых полисов клиентам компании.
С 2013 по 2014 гг. менеджер по продажам компании «АльфаСтрахование» получал денежные средства от клиентов за полисы автострахования и не сдавал их в кассу. К тому моменту сотрудник проработал в компании около 5 лет и имел базу постоянных клиентов, но даже им не удалось избежать обмана. Подписанные им самим полисы каско, ОСАГО, «Зеленая карта» и квитанции об оплате сотрудник хранил в ящике рабочего стола, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.
За время незаконной деятельности менеджер не только не относил деньги в кассу, но и не вносил полисы в базу. Он и не предполагал, что одна из клиенток заявила о страховом случае по полису каско и обнаружила, что ее страховка не числится в базе. «АльфаСтрахование» провела проверку и отремонтировала автомобиль клиентки компании.
Управление по экономической безопасности Московского регионального центра ОАО «АльфаСтрахование» провело расследование, по результатам которого на уже бывшего сотрудника компании было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере). Бывший сотрудник, изобличенный в содеянном, признался, что присваивал деньги от продажи полисов. Следствие признало вину обвиняемого в полном объеме и квалифицировало его действия как присвоение, то есть хищение чужого имущества в крупном размере.