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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
г. Ростов-на-Дону
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» обеспечил страховой защитой автопарк, принадлежащий Центральной больнице Морозовского района.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ростовской области Центральная районная больница Морозовского района (Морозовская ЦРБ) является лечебно-диагностическим и консультативным центром и оказывает амбулаторно-поликлиническую и круглосуточную стационарную помощь как жителям собственного, так и соседних районов. Площадь Морозовского района Ростовской области составляет 2550 кв. км, население – более 46 тыс. человек.
Согласно условиям договора, полисами ОСАГО защищены 28 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, автомобили скорой медицинской помощи, санитарный автомобиль, внедорожники. Цена контракта составила 93,3 тыс. руб.
«Мы рады сотрудничеству с Центральной больницей Морозовского района, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». - Качество оказываемых населению медицинских услуг зависит, в том числе, и от мобильности медицинского персонала. «АльфаСтрахование» гарантирует своим клиентам высококачественный и оперативный страховой сервис».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).