«АльфаСтрахование» взяла под защиту автопарк Центральной больницы Морозовского района Ростовской области

17 марта 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» обеспечил страховой защитой автопарк, принадлежащий Центральной больнице Морозовского района.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ростовской области Центральная районная больница Морозовского района (Морозовская ЦРБ) является лечебно-диагностическим и консультативным центром и оказывает амбулаторно-поликлиническую и круглосуточную стационарную помощь как жителям собственного, так и соседних районов. Площадь Морозовского района Ростовской области составляет 2550 кв. км, население – более 46 тыс. человек.

Согласно условиям договора, полисами ОСАГО защищены 28 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, автомобили скорой медицинской помощи, санитарный автомобиль, внедорожники. Цена контракта составила 93,3 тыс. руб.

«Мы рады сотрудничеству с Центральной больницей Морозовского района, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». - Качество оказываемых населению медицинских услуг зависит, в том числе, и от мобильности медицинского персонала. «АльфаСтрахование» гарантирует своим клиентам высококачественный и оперативный страховой сервис».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).