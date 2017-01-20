Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
г. Новороссийск
Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с МБУ «Дорожная служба города» Новороссийска. Всего страховой защитой обеспечено 17 транспортных средств, среди которых уборочно-погрузочная техника, грузовики, автогрейдеры и другие спецавтомобили организации. Цена контракта составила 149,2 тыс. руб.
МБУ «Дорожная служба города» муниципального образования город Новороссийск занимается оказанием услуг в сфере содержания и ремонта объектов уличной дорожной сети. Учредителем организации выступает Управление городского хозяйства администрации Новороссийска.
«При страховании автопарков бюджетных учреждений скорость урегулирования убытков и уровень сервиса являются одними из основных критериев выбора страховой компании, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование». – У «АльфаСтрахование» большой опыт работы с государственными заказчиками, мы ценим их выбор и стремимся максимально качественно выполнять принятые на себя обязательства».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).