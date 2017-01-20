«АльфаСтрахование» защитила автопарк дорожной службы Новороссийска

21 февраля 2017 г.

г. Новороссийск

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с МБУ «Дорожная служба города» Новороссийска. Всего страховой защитой обеспечено 17 транспортных средств, среди которых уборочно-погрузочная техника, грузовики, автогрейдеры и другие спецавтомобили организации. Цена контракта составила 149,2 тыс. руб.

МБУ «Дорожная служба города» муниципального образования город Новороссийск занимается оказанием услуг в сфере содержания и ремонта объектов уличной дорожной сети. Учредителем организации выступает Управление городского хозяйства администрации Новороссийска.

«При страховании автопарков бюджетных учреждений скорость урегулирования убытков и уровень сервиса являются одними из основных критериев выбора страховой компании, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование». – У «АльфаСтрахование» большой опыт работы с государственными заказчиками, мы ценим их выбор и стремимся максимально качественно выполнять принятые на себя обязательства».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).