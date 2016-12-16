«АльфаСтрахование» защитила автопарк «Кемеровского областного центра крови»

26 декабря 2016 г.

г. Кемерово

23 декабря 2016 г.

«АльфаСтрахование» защитила автопарк «Кемеровского областного центра крови». Договорами ОСАГО обеспечено 10 транспортных средств.Кемеровский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с ГКУЗ «Кемеровский областной центр крови». Полисами ОСАГО обеспечены служебные автомобили, принадлежащие Новокузнецкому, Беловскому, Прокопьевскому и Анжеро-Судженскому филиалам учреждения.Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной центр крови» - станция переливания и приема крови. Центр регулярно проводит различные акции по сбору донорской крови среди жителей Кузбасса, являясь одним из лидирующих учреждений в данной области. Наиболее известной акцией стал ежегодный сбор крови «Кровь во имя жизни».«Деятельность станции переливания крови для жителей Кузбасса трудно переоценить, - говорит Роман Силаев, директор Кемеровского филиала «АльфаСтрахование». - «Кемеровский областной центр крови» располагает выездными бригадами, транспорт которых должен быть всегда на ходу. Страхование поможет надежно защитить автомобили станции и снять нагрузку с бюджета организации в случае непредвиденных обстоятельств».Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. В первом полугодии 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 3,3 млрд руб., что на 74% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к 9 мес. 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к 9 мес. 2015 г.).