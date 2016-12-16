Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
|г. Кемерово
|23 декабря 2016 г.
«АльфаСтрахование» защитила автопарк «Кемеровского областного центра крови». Договорами ОСАГО обеспечено 10 транспортных средств.
Кемеровский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с ГКУЗ «Кемеровский областной центр крови». Полисами ОСАГО обеспечены служебные автомобили, принадлежащие Новокузнецкому, Беловскому, Прокопьевскому и Анжеро-Судженскому филиалам учреждения.
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной центр крови» - станция переливания и приема крови. Центр регулярно проводит различные акции по сбору донорской крови среди жителей Кузбасса, являясь одним из лидирующих учреждений в данной области. Наиболее известной акцией стал ежегодный сбор крови «Кровь во имя жизни».
«Деятельность станции переливания крови для жителей Кузбасса трудно переоценить, - говорит Роман Силаев, директор Кемеровского филиала «АльфаСтрахование». - «Кемеровский областной центр крови» располагает выездными бригадами, транспорт которых должен быть всегда на ходу. Страхование поможет надежно защитить автомобили станции и снять нагрузку с бюджета организации в случае непредвиденных обстоятельств».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. В первом полугодии 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 3,3 млрд руб., что на 74% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к 9 мес. 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к 9 мес. 2015 г.).