Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
г. Черкесск
«АльфаСтрахование» защитила автопарк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. Цена контракта составила 37,5 тыс. руб.
Карачаево-Черкесский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры обязательного страхования автогражданской ответственности с областным Следственным управлением Следственного комитета РФ. Страховой защитой обеспечено семь транспортных средств, среди которых микроавтобусы, легковые автомобили и внедорожник.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
«Наша компания предоставляет исключительный уровень сервиса, максимально оперативно решает вопросы урегулирования страховых случаев и гарантирует клиенту первоклассную страховую защиту, - говорит Борис Мясушкин, директор Карачаево-Черкесского филиала «АльфаСтрахование». – Мы рады, что Следственное управление выбрало нас в качестве своего страховщика и надеемся на продолжительное сотрудничество».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).