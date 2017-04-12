Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Санкт-Петербургский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры добровольного страхования транспортных средств с компанией Smurfit Kappa на 16,2 млн руб.
Smurfit Kappa - один из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги. В компании работает около 43 тыс. сотрудников на 350 предприятиях в 33 странах мира. Организация «Смерфит Каппа» в России представлена тремя заводами с общим количеством сотрудников в 470 человек. Компания является ведущим производителем гофрокартонной упаковки на Северо-Западе России и лидером по продажам пакетов bag-in-box для вина и жидких пищевых продуктов на всей территории Российской Федерации.
«Компания Smurfit Kappa – наш постоянный партнер, с которым мы сотрудничаем по различным видам страхования, - говорит Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование». – В прошлом году мы обеспечили полисами ДМС сотрудников организации, в этом – полисы каско получили 15 транспортных средств, среди которых легковые автомобили марок Toyota, Skoda, Fiat, Volkswagen. Мы высоко оцениваем уровень ответственности нашего клиента, который позаботился о дополнительной защите своего автопарка, и надеемся, что сотрудничество продлится не один год».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).