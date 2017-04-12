«АльфаСтрахование» защитила автопарк Smurfit Kappa на 16,2 млн руб.

26 апреля 2017 г.

Санкт-Петербургский филиал «АльфаСтрахование» заключил договоры добровольного страхования транспортных средств с компанией Smurfit Kappa на 16,2 млн руб.

Smurfit Kappa - один из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги. В компании работает около 43 тыс. сотрудников на 350 предприятиях в 33 странах мира. Организация «Смерфит Каппа» в России представлена тремя заводами с общим количеством сотрудников в 470 человек. Компания является ведущим производителем гофрокартонной упаковки на Северо-Западе России и лидером по продажам пакетов bag-in-box для вина и жидких пищевых продуктов на всей территории Российской Федерации.

«Компания Smurfit Kappa – наш постоянный партнер, с которым мы сотрудничаем по различным видам страхования, - говорит Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование». – В прошлом году мы обеспечили полисами ДМС сотрудников организации, в этом – полисы каско получили 15 транспортных средств, среди которых легковые автомобили марок Toyota, Skoda, Fiat, Volkswagen. Мы высоко оцениваем уровень ответственности нашего клиента, который позаботился о дополнительной защите своего автопарка, и надеемся, что сотрудничество продлится не один год».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).