«АльфаСтрахование» защитила автопарк вневедомственной охраны Национальной гвардии по Ростовской области

25 января 2017 г.

г. Ростов-на-Дону



«АльфаСтрахование» защитила 130 транспортных средств для нужд Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации и структурных подразделений Управления Росгвардии по Ростовской области. Цена контракта составила 1,1 млн руб.

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» обеспечил страховой защитой легковые и грузовые автомобили управления, а также внедорожники, автобусы, микроавтобусы и другой транспорт ведомства.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области» – высокопрофессиональная мобильная служба, осуществляющая с помощью централизованной охраны защиту имущества физических и юридических лиц от преступных посягательств.

«Внимательное отношение к клиенту, оптимальные страховые программы и быстрое урегулирование убытков делают нас одним из лидеров страхования Ростовской области – по итогам девяти месяцев 2016 г. доля Ростовского филиала «АльфаСтрахование» на региональном рынке составила 10,7%, компания вошла в ТОП-3 страховщиков. Также мы давно работаем с государственными структурами, имеем большой опыт в этой сфере и заслуженную репутацию надежного страхового партнера. Мы рады продолжению сотрудничества с вневедомственной охраной Национальной гвардии и надеемся, что оно продолжится еще не один год», - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).