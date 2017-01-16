С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
г. Ростов-на-Дону
«АльфаСтрахование» защитила 130 транспортных средств для нужд Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации и структурных подразделений Управления Росгвардии по Ростовской области. Цена контракта составила 1,1 млн руб.
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» обеспечил страховой защитой легковые и грузовые автомобили управления, а также внедорожники, автобусы, микроавтобусы и другой транспорт ведомства.
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области» – высокопрофессиональная мобильная служба, осуществляющая с помощью централизованной охраны защиту имущества физических и юридических лиц от преступных посягательств.
«Внимательное отношение к клиенту, оптимальные страховые программы и быстрое урегулирование убытков делают нас одним из лидеров страхования Ростовской области – по итогам девяти месяцев 2016 г. доля Ростовского филиала «АльфаСтрахование» на региональном рынке составила 10,7%, компания вошла в ТОП-3 страховщиков. Также мы давно работаем с государственными структурами, имеем большой опыт в этой сфере и заслуженную репутацию надежного страхового партнера. Мы рады продолжению сотрудничества с вневедомственной охраной Национальной гвардии и надеемся, что оно продолжится еще не один год», - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование».
Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам девяти месяцев 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 5,2 млрд руб., что на 68,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско за девять месяцев 2016 г. составили 9,93 млрд руб. (+0,6% к девяти месяцам 2015 г.), по ОСАГО – 9,92 млрд руб. (+32,4% к девяти месяцам 2015 г.).