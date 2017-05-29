«АльфаСтрахование» защитила автотранспорт в/ч 5389 Нацгвардии

11 июля 2017 г.

Дагестанский филиал «АльфаСтрахование» защитил автотранспорт войсковой части 5389 войск Национальной гвардии по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 288,1 тыс. руб.

Войска Национальной гвардии Российской Федерации — государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Войска входят в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

«Лидерство в моторных видах страхования, большой опыт работы с государственными заказчиками и оперативное урегулирование убытков позволили нашей компании выиграть тендер и застраховать автомобили войсковой части, – говорит Тимур Ибрагимов, директор Дагестанского филиала «АльфаСтрахование». – Полисами ОСАГО обеспечено 73 транспортных средства войсковой части 5389, среди которых фургоны, грузопассажирские, специальные бронированные и грузовые автомобили повышенной проходимости, а также другая техника».

Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2017 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 7,3% (с 5,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб.), сборы по каско упали на 11% (с 1,9 млрд руб. до 1,7 млрд руб.).

Сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО на юге страны выросли за отчетный период на 113,9% (с 201,5 млн руб. до 431,1 млн руб.), по каско – на 59,5% (с 92,9 млн руб. до 148,1 млн руб.). В России сборы по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. «АльфаСтрахование» перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.