Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Дагестанский филиал «АльфаСтрахование» защитил автотранспорт войсковой части 5389 войск Национальной гвардии по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 288,1 тыс. руб.
Войска Национальной гвардии Российской Федерации — государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Войска входят в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
«Лидерство в моторных видах страхования, большой опыт работы с государственными заказчиками и оперативное урегулирование убытков позволили нашей компании выиграть тендер и застраховать автомобили войсковой части, – говорит Тимур Ибрагимов, директор Дагестанского филиала «АльфаСтрахование». – Полисами ОСАГО обеспечено 73 транспортных средства войсковой части 5389, среди которых фургоны, грузопассажирские, специальные бронированные и грузовые автомобили повышенной проходимости, а также другая техника».
Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2017 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 7,3% (с 5,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб.), сборы по каско упали на 11% (с 1,9 млрд руб. до 1,7 млрд руб.).
Сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО на юге страны выросли за отчетный период на 113,9% (с 201,5 млн руб. до 431,1 млн руб.), по каско – на 59,5% (с 92,9 млн руб. до 148,1 млн руб.). В России сборы по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. «АльфаСтрахование» перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.