Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
г. Ростов-на-Дону
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор добровольного медицинского страхования с компанией «МРСК Юга». Общая страховая сумма составляет порядка 307,34 млрд руб.
Согласно условиям контракта, страховой защитой обеспечено порядка 14 тыс. сотрудников компании из городов Юга России. Право на заключение договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников (ДМС) для нужд ПАО "МРСК Юга" «АльфаСтрахование» получило по итогам открытого конкурса.
ПАО «МРСК Юга» - российская энергетическая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ, а также технологическому присоединению потребителей к электросетям на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Калмыкия. Компания входит в группу компаний ПАО «Российские сети».
«Благодаря слаженной и профессиональной работе, нам удалось выиграть тендер компании «МРСК Юга» и обеспечить ее сотрудников полисами ДМС, - говорит Николай Дорофеев, заместитель директора ЮРЦ «АльфаСтрахование» по медицине. – Мы предлагаем лучшие условия страхования в регионе и поддерживаем репутацию надежного партнера. Персонал компании «МРСК Юга» может получать медицинские услуги в самых современных лечебных учреждениях Юга России».
Количество клиентов, застрахованных в «АльфаСтрахование» по ДМС на Юге России в 2016 г., выросло в два раза по сравнению с 2015 г. и приблизилось к 100 тыс. человек.