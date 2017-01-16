С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Администрация морских портов Украины и Федерация работодателей транспорта Украины обсудили и зафиксировали векторы совместной работы.
Организации договорились об этом на встрече, состоявшейся 10 февраля в Киеве.
Среди приоритетов стороны определили лоббирование тех документов, которые пока не продвигаются, но важны для отрасли. В частности, речь идет о проекте постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка и условий осуществления компенсации инвестиций, внесенных субъектами хозяйствования в стратегические объекты портовой инфраструктуры» и упрощении процедуры согласования и утверждения проектной документации, титулов объектов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов под государственные гарантии.
«Мы готовы поддержать идеи Федерации и ее членов, направленные на баланс интересов бизнеса и власти при обязательном соблюдении понятности, рациональности, законности и прозрачности работы, а также согласовании подходов, и будем использовать все возможные инструменты для этого», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.
В ФРТУ, со своей стороны, сообщили о своих предложениях по снижению ставки налогообложения чистой прибыли, которая в настоящее время составляет 75%.
«Мы предлагаем оставить за государственными предприятиями-портами суммы отчислений в размерах, достаточных для реализации инвестиционных проектов и функционирования предприятий (модернизации инфраструктуры, строительства и реконструкции терминалов, приобретения перегрузочных средств и др.)», - сказал Орест Климпуш, председатель Федерации работодателей транспорта Украины.
В Федерации добавили, что существует еще целый ряд вопросов, в работе над которыми объединение готово поддержать администрацию: это и проведение плановой работы по аттестации капитанов морских портов, и совершенствование структуры управления АМПУ и создание реестра непрофильных активов предприятия. Также в Федерации транспортников готовы взаимодействовать с профсоюзами, в том числе, в вопросе создания учебных пунктов, курсов специалистов для отрасли, перепрофилирования и тому подобное.
«Соответствие международным принципам и нормам, искоренение коррупции, реформирование Администрации и совершенствование нормативной базы являются одними из важных векторов работы для нас, поэтому мы с радостью объединим усилия в этом направлении с Федерацией работодателей транспорта Украины», - резюмировал господин Вецкаганс.