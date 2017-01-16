АМПУ и ФРТУ определили направления сотрудничества

13 февраля 2017 г.

Администрация морских портов Украины и Федерация работодателей транспорта Украины обсудили и зафиксировали векторы совместной работы.

Организации договорились об этом на встрече, состоявшейся 10 февраля в Киеве.

Среди приоритетов стороны определили лоббирование тех документов, которые пока не продвигаются, но важны для отрасли. В частности, речь идет о проекте постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка и условий осуществления компенсации инвестиций, внесенных субъектами хозяйствования в стратегические объекты портовой инфраструктуры» и упрощении процедуры согласования и утверждения проектной документации, титулов объектов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов под государственные гарантии.

«Мы готовы поддержать идеи Федерации и ее членов, направленные на баланс интересов бизнеса и власти при обязательном соблюдении понятности, рациональности, законности и прозрачности работы, а также согласовании подходов, и будем использовать все возможные инструменты для этого», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.

В ФРТУ, со своей стороны, сообщили о своих предложениях по снижению ставки налогообложения чистой прибыли, которая в настоящее время составляет 75%.

«Мы предлагаем оставить за государственными предприятиями-портами суммы отчислений в размерах, достаточных для реализации инвестиционных проектов и функционирования предприятий (модернизации инфраструктуры, строительства и реконструкции терминалов, приобретения перегрузочных средств и др.)», - сказал Орест Климпуш, председатель Федерации работодателей транспорта Украины.

В Федерации добавили, что существует еще целый ряд вопросов, в работе над которыми объединение готово поддержать администрацию: это и проведение плановой работы по аттестации капитанов морских портов, и совершенствование структуры управления АМПУ и создание реестра непрофильных активов предприятия. Также в Федерации транспортников готовы взаимодействовать с профсоюзами, в том числе, в вопросе создания учебных пунктов, курсов специалистов для отрасли, перепрофилирования и тому подобное.

«Соответствие международным принципам и нормам, искоренение коррупции, реформирование Администрации и совершенствование нормативной базы являются одними из важных векторов работы для нас, поэтому мы с радостью объединим усилия в этом направлении с Федерацией работодателей транспорта Украины», - резюмировал господин Вецкаганс.