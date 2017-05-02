АМПУ и Министерство транспорта Германии подписали протоколы о намерении завершения строительства волнолома

19 мая 2017 г.

АМПУ (Администрация морских портов Украины) и Министерство транспорта Германии поставили подписи под протоколами о строительстве волнолома с привлечением межгосударственного кредита. Стороны обменялись документами в ходе визита немецкой делегации, состоящей из представителей Федерального министерства экономики и энергетики Германии, представителя банка KfW, руководства компании ДП «КТО», в Одесский порт 18 мая 2017 года.

Этот проект стартовал в 2010 году. Согласно технико-экономическому обоснованию, его запланированная стоимость – 5 188,8 млн грн., ожидаемая мощность – 600 тыс. TEU, протяженность причалов – 650 м, 19,3 га – площадь намытой территории.

Генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин сообщил: «Благодаря поддержке материнской компании HHLA и правительства Германии, а также конструктивного и высокопрофессионального подхода нового руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, нам удалось достичь компромиссных взаимоприемлемых договоренностей в отношении дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном молу, которые закрепляются в соответствующем соглашении».

В ходе экскурсии по терминалу, президент компании Себастьян Винд подчеркнул, что сегодняшнее событие - это еще одно доказательство того, что немецкие инвесторы готовы поддерживать развитие стратегически важных для Украины инфраструктурных высокотехнологичных объектов.

«Помимо конкретного увеличения мощности и всех технических характеристик, реализация проекта, прежде всего, несет в себе исполнение наших инвестиционных соглашений с немецкими партнерами. Мы приветствуем позитивный результат переговоров с государственным секретарем Министерства транспорта ФРГ и руководством банка KfW о возможности предоставления кредита на завершение строительства для реализации проекта в согласованные сроки», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.