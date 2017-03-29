Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
13 апреля в акватории Одесского морского порта начато эксплуатационное дноуглубление собственным земснарядом «Меотида». Согласно техническому заданию общий объем работ составляет 127 тыс. куб. м.
Эксплуатационное дноуглубление проводится для поддержания паспортных характеристик акватории и гидротехнических сооружений порта.
Дноуглубительные работы выполняются самоотвозным землесосом «Меотида» филиала «Дельта-лоцман» и промерной партией инженерной службы Одесского порта. Землесос будет работать в акватории Одесского порта до окончания нерестового периода на Бугско-Днепровском лиманском канале (БДЛК). Затем – вернётся в работу на БДЛК.
Самоотвозной трюмный землесос «Меотида» предназначен для выполнения эксплуатационных и строительных дноуглубительных работ. Разгрузка землесоса может производиться на подводные свалки - через донные люки, на береговые гидроотвалы - через плавающий и береговой разгрузочный пульпопровод, методом рефулирования «Rainbow» - через носовое сопло. Судно построено в 2010-2012 гг. компанией «Damen Shipyards Gorinchem» (Голландия).