АМПУ начала эксплуатационное дноуглубление акватории Одесского порта собственным флотом

14 апреля 2017 г.

13 апреля в акватории Одесского морского порта начато эксплуатационное дноуглубление собственным земснарядом «Меотида». Согласно техническому заданию общий объем работ составляет 127 тыс. куб. м.

Эксплуатационное дноуглубление проводится для поддержания паспортных характеристик акватории и гидротехнических сооружений порта.

Дноуглубительные работы выполняются самоотвозным землесосом «Меотида» филиала «Дельта-лоцман» и промерной партией инженерной службы Одесского порта. Землесос будет работать в акватории Одесского порта до окончания нерестового периода на Бугско-Днепровском лиманском канале (БДЛК). Затем – вернётся в работу на БДЛК.

Самоотвозной трюмный землесос «Меотида» предназначен для выполнения эксплуатационных и строительных дноуглубительных работ. Разгрузка землесоса может производиться на подводные свалки - через донные люки, на береговые гидроотвалы - через плавающий и береговой разгрузочный пульпопровод, методом рефулирования «Rainbow» - через носовое сопло. Судно построено в 2010-2012 гг. компанией «Damen Shipyards Gorinchem» (Голландия).