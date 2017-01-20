АМПУ наметила пути развития дунайских портов

21 февраля 2017 г.

У Администрации морских портов Украины есть видение развития портов дунайского региона. Об этом сообщил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ, в ходе визита в Измаильский, Усть-Дунайский порты и специальную экономическую зону «Рени».

«В системе АМПУ – 13 филиалов в морских портах и, разумеется, что, планируя стратегию каждого из них, мы применяем дифференцированный подход. Несомненным принципом при этом остается повышение эффективности работы и конкурентоспособности. Поэтому в отношении портов дунайского региона мы применим специфический подход при расчете портовых сборов, разработаем иную тарифную политику, которая будет интересна и бизнесу и государству», - отметил Райвис Вецкаганс.

В рамках рабочей поездки господин Вецкаганс осмотрел производственные мощности портовых операторов Ренийского, Измаильского и Усть-Дунайского портов, обсудил с руководителями гаваней особенности их функционирования в условиях соблюдения Украиной требований Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (т.н. Конвенции Эспоо), двухстороннего соглашения между правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве в области водного хозяйства на пограничных водах и других международных соглашений.

Ознакомившись с опытом работы СЭЗ «Рени», глава АМПУ, подчеркнул: «Практика работы специальных экономических зон широко применяется по всему миру и даёт хорошие результаты при реализации инвестиционных проектов и решении сложных вопросов распоряжения имуществом, землей и другими государственными фондами. И в Украине, как мы видим, тоже есть позитивный опыт применения такого подхода. Мы должны его детально проанализировать, изучить целесообразность его использования и в других регионах, тем более, что возможность такой практики заложена в законе о морских портах Украины», - отметил глава Администрации.

Кроме того, в результате поездки руководитель предприятия отметил, что для дунайского региона остро стоит проблема отсутствия буксира ледового класса для работы в условиях ледовой кампании, а также подчеркнул необходимость продолжения работ по эксплуатационному дноуглублению ГСХ «Дунай-Черное море» до паспортных характеристик.

«Мы будем двигаться по пути увеличения грузопотока, привлечения новых клиентов, а значит - снижения накладных и административных расходов. Порт должен стать территорией, на которой выгодно работать бизнесу, размещать производство, разрабатывать высокотехнологичный продукт и создавать добавочную стоимость. Так развиваются все ведущие порты мира, и Украине будет уместно применять этот опыт у себя, руководствуясь балансом интересов государства и бизнеса», - подчеркнул руководитель.