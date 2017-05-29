АМПУ направит 3,9 млрд грн на инвестиционные проекты в 2017 году

13 июля 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует направить 3,9 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов в морской отрасли в течение 2017 года. Такой уровень капитальных инвестиций предусмотрен финансовым планом предприятия, который был одобрен на заседании Кабинета министров Украины ХХ июля 2017 года.

«Объем средств, которые будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, станет наибольшим за последние годы. В частности, в 2016 году как капитальные инвестиции было потрачено 650, 1 млн грн, в то время как в 2017 году этот бюджет увеличен в шесть раз», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.

Основными направлениями капитальных инвестиций станет капитальное строительство новых объектов, модернизация инфраструктуры портов, приобретение основных средств. Источниками финансирования проектов станут собственные средства АМПУ (82% от общей суммы капинвестиций в 2017 г.) и средства, привлеченные от международных финансовых институтов (18%).

Ресурсы АМПУ будут распределены таким образом по направлениям инвестиций:

– дноуглубление — 1,74 млрд грн, что составляет 44% общей суммы капинвестиций на 2017 г.;

– строительство и реконструкция причалов — 983 млн грн (25%);

– приобретение судов (землесоса) — 703,1 млн грн (18%);

– строительство перевалочных мощностей — 112,9 млн грн (3%);

– реконструкция подъездной инфраструктуры — 102,4 (3%).

«Финансовым планом АМПУ этого года мы предусмотрели, что существенная часть прибыли предприятия будет направлена на финансирование важных инфраструктурных проектов в портах. Средства, поступающие от портовых сборов, должны и будут работать на развитие портов. Этот принцип прописан в профильном законе и применяется во всех успешных мировых портах, - прокомментировал Райвис Вецкаганс, добавив. - Активная фаза строительства, реконструкции, которая уже начата в портах, будет стимулировать не только морскую отрасль, но и смежные, что несомненно положительно повлияет на экономику всего государства».