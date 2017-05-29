Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует направить 3,9 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов в морской отрасли в течение 2017 года. Такой уровень капитальных инвестиций предусмотрен финансовым планом предприятия, который был одобрен на заседании Кабинета министров Украины ХХ июля 2017 года.
«Объем средств, которые будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, станет наибольшим за последние годы. В частности, в 2016 году как капитальные инвестиции было потрачено 650, 1 млн грн, в то время как в 2017 году этот бюджет увеличен в шесть раз», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.
Основными направлениями капитальных инвестиций станет капитальное строительство новых объектов, модернизация инфраструктуры портов, приобретение основных средств. Источниками финансирования проектов станут собственные средства АМПУ (82% от общей суммы капинвестиций в 2017 г.) и средства, привлеченные от международных финансовых институтов (18%).
Ресурсы АМПУ будут распределены таким образом по направлениям инвестиций:
– дноуглубление — 1,74 млрд грн, что составляет 44% общей суммы капинвестиций на 2017 г.;
– строительство и реконструкция причалов — 983 млн грн (25%);
– приобретение судов (землесоса) — 703,1 млн грн (18%);
– строительство перевалочных мощностей — 112,9 млн грн (3%);
– реконструкция подъездной инфраструктуры — 102,4 (3%).
«Финансовым планом АМПУ этого года мы предусмотрели, что существенная часть прибыли предприятия будет направлена на финансирование важных инфраструктурных проектов в портах. Средства, поступающие от портовых сборов, должны и будут работать на развитие портов. Этот принцип прописан в профильном законе и применяется во всех успешных мировых портах, - прокомментировал Райвис Вецкаганс, добавив. - Активная фаза строительства, реконструкции, которая уже начата в портах, будет стимулировать не только морскую отрасль, но и смежные, что несомненно положительно повлияет на экономику всего государства».