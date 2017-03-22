29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о старте конкурсных торгов по реконструкции причала № 7 Одесского порта. С тендерной документацией можно ознакомиться на сайте публичных закупок Prozorro.
«Указанный проект — первый, с которого мы начинаем новую философию отбора подрядчиков для инженерных работ АМПУ. Мы намерены привлечь максимальное количество компаний, как украинских, так и иностранных, которые ранее не сотрудничали с администрацией. Наша цель – на примере этого тендера продемонстрировать новые подходы к отношениям с контрагентами ради максимального эффекта для морского порта и страны в целом – высокое качество реализации работ и оптимальную цену. Первый шаг в этом направлении — организуемый нами День развития портовой инфраструктуры, на котором мы представим ведущим инженерным и строительным компаниям наши проекты на этот год», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Реконструкция причала № 7 предусматривает его расширение, модернизацию покрытия и проведение дноуглубительных работ. После реконструкции длина причала составит 386 метров, ширина — 40 метров, глубина — 13,5 метра.
Документация усовершенствована с учетом лучших мировых практик: в ней детальней прописаны условия участия в тендере компаний – не резидентов Украины, условия расчетов, порядок оплаты, гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции, страхование рисков и пр.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 11 мая 2017 года.
Отметим, что уже 4 апреля 2017 г. в Киеве АМПУ совместно с Американской торговой палатой на Украине проведет встречу с иностранными и украинскими инженерно-строительными компаниями и представит проекты по созданию и реконструкции объектов в морских портах, в частности в Одессе, Черноморске, Мариуполе и Южном.