АМПУ обновила тендерную документацию по реконструкции 7 причала Одесского порта

31 марта 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о старте конкурсных торгов по реконструкции причала № 7 Одесского порта. С тендерной документацией можно ознакомиться на сайте публичных закупок Prozorro.

«Указанный проект — первый, с которого мы начинаем новую философию отбора подрядчиков для инженерных работ АМПУ. Мы намерены привлечь максимальное количество компаний, как украинских, так и иностранных, которые ранее не сотрудничали с администрацией. Наша цель – на примере этого тендера продемонстрировать новые подходы к отношениям с контрагентами ради максимального эффекта для морского порта и страны в целом – высокое качество реализации работ и оптимальную цену. Первый шаг в этом направлении — организуемый нами День развития портовой инфраструктуры, на котором мы представим ведущим инженерным и строительным компаниям наши проекты на этот год», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Реконструкция причала № 7 предусматривает его расширение, модернизацию покрытия и проведение дноуглубительных работ. После реконструкции длина причала составит 386 метров, ширина — 40 метров, глубина — 13,5 метра.

Документация усовершенствована с учетом лучших мировых практик: в ней детальней прописаны условия участия в тендере компаний – не резидентов Украины, условия расчетов, порядок оплаты, гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции, страхование рисков и пр.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 11 мая 2017 года.

Отметим, что уже 4 апреля 2017 г. в Киеве АМПУ совместно с Американской торговой палатой на Украине проведет встречу с иностранными и украинскими инженерно-строительными компаниями и представит проекты по созданию и реконструкции объектов в морских портах, в частности в Одессе, Черноморске, Мариуполе и Южном.