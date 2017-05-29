АМПУ обновит природоохранный и дноуглубительный флот Украины

22 июня 2017 г.

21 июня Администрация морских портов Украины (АМПУ) совместно с Американской торговой палатой в Украине (Палата) провела «День развития флота» (Ukrainian ShipYard Day - 2017), в ходе которого представила программу обновления флота предприятия до 2021 года. Среди участников мероприятия были представители компаний-членов Палаты, а также крупнейшие иностранные и украинские судостроительные компании, которым специалисты АМПУ презентовали перспективную программу приобретения и строительства судов предприятия на период 2017 - 2021 годов.

«Развивать собственный флот для регулярных работ государству гораздо выгоднее, чем привлекать подрядчиков на эти же объемы. Поэтому Администрация будет инвестировать в это направление и сделает это системно и прозрачно», - заявил в ходе выступления руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Администрация морских портов Украины намерена приобрести 20 плавсредств, в том числе шесть лоцманских катеров, семь многофункциональных судов, современный ледокол для обеспечения безопасности судоходства на Азовском море. АМПУ также планирует обновление дноуглубительного флота предприятия, в частности, покупку промерного катера, самоотвозного землесоса, грунтоотвозной самоходной шаланды. Это позволит увеличить объёмы эксплуатационного дноуглубления, которое АМПУ сможет выполнять собственными средствами без привлечения подрядных организаций.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил: «На данный момент, к сожалению, АМПУ не владеет собственными ресурсами для выполнения всех дноуглубительных работ, что приводит к увеличению их стоимости и сроков выполнения. Именно поэтому бизнес поддерживает инициативу обновления и развития украинского флота. Судостроение сейчас находится в состоянии стагнации из-за недостатка как государственной поддержки, так и инвестиций. Важным фактором на данном этапе является поддержка бизнесом АМПУ в составлении четкой стратегии действий, привлечении компаний с международным опытом и прозрачных процедур проведения тендеров».

АМПУ уже привлекла на основе конкурса Prozorro как контрагентов ведущие мировые компании China Harbour Engineering Company и Novadeal LTD к дноуглублению в порту «Южный», ведёт процесс выбора подрядчика по реконструкции причала №7 в Одесском порту. «Ранее мы доказали, что наши слова о прозрачности и открытости тендерных процедур не расходятся с делом. В вопросе флота мы также ожидаем честную, действительно международную конкуренцию. Все контрагенты, которые нам будут поставлять или производить суда, будут выбраны с помощью системы электронных закупок Prozorro – в четком соответствии с требованиями законодательства, прозрачно, открыто, конкурентно», - отметил Райвис Вецкаганс.

По словам руководителя технической службы АМПУ Геннадия Гараса, собственный флот Администрации существенно изношен, многие суда морально и физически устарели, так как были построены 30 и более лет назад. «За последние годы предприятие приобрело лишь многоцелевое судно Sea Ant, и мы пришли к тому, что не можем отставать от прогресса. Для работы нам нужны современные, функциональные, мощные суда. Их использование более экономично чем старого, не отремонтированного флота», - добавил он.

Во встрече также приняли участие представители ведущих верфей и проектных институтов Украины, Турции, европейских и балтийских стран, руководители крупных международных судостроительных групп Damen, MAVI DENIS, Fiskerstrand, Baltic Workboat, Aker Arctic, украинских проектных предприятий и научных учреждений. Кроме того, встречу посетили представители финансовых институций и Министерства экономического развития и торговли Украины.

Подводя итоги мероприятия, Райвис Вецкаганс подчеркнул: «Все наши действия системны: дноуглубительные работы, строительство гидротехнических сооружений, обеспечение ледовых кампаний, безопасности судоходства, конечно, обновление флота – необходимые шаги для развития конкурентных и жизнеспособных украинских портов».