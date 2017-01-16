АМПУ обновляет кадровый резерв капитанов морских портов

20 февраля 2017 г.

С целью формирования кадрового резерва Администрация морских портов Украины продолжает прием резюме от желающих занять должности капитанов морских портов.

«Капитаны морских портов — это элита портовой отрасли, поэтому мы уже сейчас должны заботиться о будущем и формировать кадровый резерв из лучших специалистов. Сегодня АМПУ проводит анализ рынка труда и, надеемся, что из существующих десяти тысяч капитанов судов, живущих в Украине, мы сформируем профессиональную команду, которая усилит существующие службы капитанов в морских портах», — подчеркнул начальник службы безопасности мореплавания Николай Севырин.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины начинает работу по аттестации капитанов морских портов, которая в последний раз проводилась в 2001 году.

Необходимость аттестации капитанов портов неоднократно подчеркивали специалисты IMO в ходе встреч с украинскими коллегами. Ряд этих мероприятий пройдет до конца апреля текущего года в рамках подготовки к обязательному аудиту Украине специалистами Международной морской организации (IMO, International Maritime Organization), который состоится в марте-апреле 2018 года в Украине и охватит все спектры работы в морской сфере.