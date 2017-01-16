С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
С целью формирования кадрового резерва Администрация морских портов Украины продолжает прием резюме от желающих занять должности капитанов морских портов.
«Капитаны морских портов — это элита портовой отрасли, поэтому мы уже сейчас должны заботиться о будущем и формировать кадровый резерв из лучших специалистов. Сегодня АМПУ проводит анализ рынка труда и, надеемся, что из существующих десяти тысяч капитанов судов, живущих в Украине, мы сформируем профессиональную команду, которая усилит существующие службы капитанов в морских портах», — подчеркнул начальник службы безопасности мореплавания Николай Севырин.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины начинает работу по аттестации капитанов морских портов, которая в последний раз проводилась в 2001 году.
Необходимость аттестации капитанов портов неоднократно подчеркивали специалисты IMO в ходе встреч с украинскими коллегами. Ряд этих мероприятий пройдет до конца апреля текущего года в рамках подготовки к обязательному аудиту Украине специалистами Международной морской организации (IMO, International Maritime Organization), который состоится в марте-апреле 2018 года в Украине и охватит все спектры работы в морской сфере.