С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
ГП «АМПУ» опубликовало консолидированный финансовый отчёт за прошлый год согласно национальным стандартам бухгалтерского учёта.
Как и в предыдущие годы, ГП «АМПУ» остается бюджетоформирующим предприятием, несмотря на законодательно закрепленный целевой характер использования портовых сборов.
Так, по итогам 2016 года прямые поступления в госбюджет составили 4,659 млрд грн., в том числе налог на прибыль государственных предприятий – 1,279 млрд грн. и дивиденды – 2,315 млрд грн. Бюджетные отчисления составили более 63% от суммарного дохода, зафиксированного на уровне 7,297 млрд грн. Нынешний объем поступлений в бюджет на 56 % выше показателей 2015 года.
Несмотря на это, инвестиции в объекты инфраструктуры составили 650 млн грн., что на 64 % выше прошлогоднего показателя, но ниже запланированного уровня на 1,924 млрд грн. Так, на объекты капитального строительства было направлено 212 млн грн., на приобретение основных фондов – 240 млн грн., на модернизацию основных средств – 127 млн грн., на капитальный ремонт объектов – 49 млн грн. Львиная доля средств была направлена на строительство причала №1-з в Одесском морском порту (141 млн грн).
«Для АМПУ отрадна положительная динамика в части доходов и прибыли, но, в то же время, мы не можем констатировать эффективное управление капитальными инвестициями. Это, в том числе, связано с большими бюджетными отчислениями. После снижения налоговой нагрузки мы увеличим инвестиции в стратегические объекты, как того требует отрасль. И в этом мы видим направление для совершенствования в ближайшее время», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель ГП «АМПУ».