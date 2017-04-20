АМПУ подпишет договор с China Harbour Engineering company Ltd. о проведении дноуглубления в порту «Южный»

2 мая 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) приняла решение подписать договор с компанией China Harbour Engineering company Ltd. о проведении работ по дноуглублению в районе трех причалов — № 23, 24 и25 морского порта «Южный». Стоимость контракта составляет 1,065 млрд гривен. Информация об этом опубликована в системе публичных закупок ProZorro 28 апреля 2017 года.

«Таким образом, сегодня мы подводим итоги одного из крупнейших тендеров портовой отрасли. Здоровая конкуренция ведущих международных компаний создала условия для получения нами максимально привлекательного ценового предложения. АМПУ фиксирует результаты аукциона, считает его успешным и готовится подписать договор с победителем тендера. Ожидаем, что контракт будет подписан уже в мае, и вскоре мы приступим к выполнению обязательств по нему», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Он добавил, что все требования Закона «О публичных закупках» исполнены, что служит основанием для заключения договора.

Напомним, 20 апреля 2017 года состоялся аукционв рамках тендера на проведение дноуглубления акватории трех причалов порта «Южный». В нем приняли участие пять ведущих мировых дноуглубительных компаний, среди которых «China Harbour Engineering Company LTD» (Китай), Private Limited Liability Company «Boskalis International BV» (Нидерланды), «Jan De Nul nv» (Бельгия), дочернее предприятие «Ван Оорд Украина» компании «Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б. В.» (Нидерланды), «Novadeal LTD» (DEME Group) (Бельгия).