АМПУ представила ведущим мировым подрядчикам планы по развитию портовой инфраструктуры на ближайшие годы

4 апреля 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) презентовала компаниям-членам Американской торговой палаты в Украине, а также ключевым украинским и иностранным инженерно-строительным компаниям проекты по развитию причальной инфраструктуры. Перечень объектов, принципы строительства и ценовые параметры озвучил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс в рамках «Дня развития портовой инфраструктуры», который проводился совместно с Палатой 4 апреля 2017 года.

В мероприятии приняли участие украинские проектные и строительные компании, а также мировые лидеры отрасли - STRABAG SE (Австрия), HOCHTIEF Infrastructure GmbH (Германия), China Harbour Engineering Company (Китай), Daewoo E&C (Южная Корея), AECOM (США) и другие компании, прежде не участвовавшие в тендерных торгах АМПУ. Привлечение новых подрядчиков обеспечит оптимальное предложение – как по качеству реализации, так и по цене работ, максимально откроет рынок и даст импульс развитию бизнесу, работающему в портах.

В частности, в текущем году продолжится реализация проектов по строительству причала 1-з и реконструкции причала №7 в Одесском порту, начнётся реконструкция гидротехнической части причалов №1,2 в Черноморском порту. Также АМПУ планирует начать работы по реконструкции гидротехнической части причалов №3-4 в порту Мариуполь и строительству причала №8 в порту Николаев. АМПУ планирует направить до конца года 966 миллионов гривен на развитие причальной инфраструктуры.

«Наиболее качественную и оптимальную по цене работу подрядчика в портовой инфраструктуре мы получим, только значительно расширив конкуренцию на тендерах АМПУ и открыв этот рынок компаниям с мировым именем. Для этого мы уже максимально упрощаем проектную документацию в соответствии с международными стандартами FIDIC. Это обеспечит трехсторонний анализ проекта, максимальную прозрачность процесса и непременный гриф ''качество’’», - отметил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Кроме того, необходимо упростить процедуры согласования и утверждения проектной документации по строительству объектов за бюджетные средства. Поэтому в АМПУ подготовили предложения изменений в действующие акты Кабинета министров. «Их принятие позволит устранить двойную процедуру согласования проектной документации государственными органами, упростить условия осуществления капитальных инвестиций и сократить время согласования и утверждения проектов до двух лет. Уже в ближайшее время мы обсудим свои наработки с экспертами и бизнесом», - добавил Райвис Вецкаганс.

Президент Американской торговой палаты в Украине, Андрей Гундер, отметил: «Публичная презентация планов по развитию портовой инфраструктуры способствует обеспечению прозрачности процедур проведения тендеров, и именно это является залогом успешного функционирования портовой отрасли. В то же время, и бизнес, и АМПУ заинтересованы не только в информировании о текущих и предстоящих проектах в портах, но и, в первую очередь, в выполнении работ, особенно в части анонсированных капитальных инвестиций в объеме около 3,5 млрд. грн. на строительство и реконструкцию причалов, проекты по дноуглублению. Осуществление заявленных проектов, в том числе начало новых, утвержденных правительством, должно быть отображено в финансовом плане предприятия, что позволит реализовать заявленные инвестиции».

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе подчеркнул важность строительства портовой инфраструктуры, следуя современным технологиям и разработкам: «Как и реконструкция, так и новое строительство портов должно осуществляться только с использованием современных технологий, поэтому одна из главных задач Минрегиона – приведение в соответствие с международно признанными принципами нормирования государственных строительных норм и требований, которые учитывают новейшие научные разработки. У нашей страны большой потенциал в реализации подобных проектов», - сказал Парцхаладзе.