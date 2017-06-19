АМПУ проведет дноуглубление в порту Херсон

22 августа 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) проведет эксплуатационное дноуглубления акватории морского порта Херсон. С этой целью 18 августа 2017 года предприятие объявило процедуру открытых торгов в электронной системе Prozorro.

«Херсонский морской порт - один из старейших украинских портов. В предыдущий период его развитие происходило неразрывно от увеличения глубин акваторий и подходных каналов. Сегодня задача АМПУ - заботиться о регулярном и качественном поддержании акваторий, обеспечивать безопасность судоходства. Эти процессы не должны быть точечными, а должны происходить комплексно во всех портах - от Мариуполя до Рени. Поэтому поручил филиалу АМПУ прозрачно выбрать подрядчика для очистки акватории порта Херсон и заключить с ним контракт в этом году», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 44,6 млн грн. Объем грунта, а это преимущественно песок, от которого необходимо очистить дно акватории, составляет 152 тыс. куб. м. Конечный срок подачи тендерных предложений - 18 сентября. К участию приглашаются национальные и иностранные дноуглубительные компании. Планируемый срок проведения дноуглубления составляет три месяца.

Херсонский морской порт расположен у правого берега Днепра в 15 милях от его устья. Подход к порту осуществляется по фарватеру, который проходит по реке Рвач, рукаву Ольховый Днепр и собственно реке Днепр. На сегодняшний день проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м.

Напомним, что в 2017 году запланирована эксплуатационная очистка акваторий Ренийского порта (тендер уже объявлен в системе Prozorro), Одесского, Мариупольского и Бердянского морских портов. Кроме того, будет проведено дноуглубление подходного канала (так называемое 13-е колено Бугско-Днепровско-лиманского канала, БДЛК) до Николаевского морского порта и техническое обслуживание путем дноуглубления Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов.