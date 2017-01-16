С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Райвис Вецкаганс, руководитель ГП «АМПУ» (Администрации морских портов Украины), сообщил о необходимости проведения аудита компании и ее филиалов по международным стандартам финансовой отчетности.
Старт и реализация данного направления позволят повысить открытость и публичность финансов АМПУ, в том числе с целью привлечения международного капитала для инвестирования. Этот вопрос, а также другие аспекты сотрудничества он обсудил с ведущими мировыми аудиторами.
Во встрече, состоявшейся 2 февраля участвовали крупнейшие аудиторские компании - KPMG, Deloite, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Baker Tilly, Grant Thornton и BDO International.
«Аудит АМПУ во вопросу соблюдения всех нормативных требований на соответствие лучшим мировым практикам - не дань моде. Он важен не сам по себе, а для выявления и устранения возможных недостатков, для понятности международным финансовым институтам и инвесторам, для повышения прозрачности. Ведь улучшение репутационных характеристик и привлечение инвестиций в отрасль для ее развития - наша ключевая задача», - отметил господин Вецкаганс.
Планируется, что аудит затронет все подразделения АМПУ - как центральный аппарат и главное представительство, так и её филиалы. Конкурс на определение компании, которая проведёт аудит финансовой деятельности АМПУ, будет объявлен в ближайшее время в системе публичных закупок Prozorro.