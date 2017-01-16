АМПУ проведёт аудит финансовой деятельности по международным стандартам

6 февраля 2017 г.

Райвис Вецкаганс, руководитель ГП «АМПУ» (Администрации морских портов Украины), сообщил о необходимости проведения аудита компании и ее филиалов по международным стандартам финансовой отчетности.

Старт и реализация данного направления позволят повысить открытость и публичность финансов АМПУ, в том числе с целью привлечения международного капитала для инвестирования. Этот вопрос, а также другие аспекты сотрудничества он обсудил с ведущими мировыми аудиторами.

Во встрече, состоявшейся 2 февраля участвовали крупнейшие аудиторские компании - KPMG, Deloite, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Baker Tilly, Grant Thornton и BDO International.

«Аудит АМПУ во вопросу соблюдения всех нормативных требований на соответствие лучшим мировым практикам - не дань моде. Он важен не сам по себе, а для выявления и устранения возможных недостатков, для понятности международным финансовым институтам и инвесторам, для повышения прозрачности. Ведь улучшение репутационных характеристик и привлечение инвестиций в отрасль для ее развития - наша ключевая задача», - отметил господин Вецкаганс.

Планируется, что аудит затронет все подразделения АМПУ - как центральный аппарат и главное представительство, так и её филиалы. Конкурс на определение компании, которая проведёт аудит финансовой деятельности АМПУ, будет объявлен в ближайшее время в системе публичных закупок Prozorro.