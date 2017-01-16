АМПУ проведёт финансовый аудит по международным стандартам

20 февраля 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) проведёт аудит финансовой отчётности за период с 2015 по 2017 годы в соответствии с МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности). Проверка затронет все подразделения АМПУ - как центральный аппарат, так и филиалы предприятия.

«Аудит предприятия по международным стандартам поможет нам увидеть наши слабые стороны, а также выявит «тонкие» участки работы с финансовой документацией. Кроме того, прозрачный и понятный аудит, проведённый международной компанией с мировым именем - стартовое условие для работы с потенциальными инвесторами и международными финансовыми институтами», - подчеркнул Николай Полторацкий, руководитель службы экономического анализа и тарифообразования ГП «АМПУ».

Компания, которая предоставит АМПУ аудиторские услуги, будет выбрана, как и другие подрядчики предприятия, в ходе открытых торгов в системе публичных закупок Prozorro.

Ключевые квалификационные критерии к потенциальным участникам сформированы с учетом постановления Кабинета Министров Украины № 390 от 04.06.2015.

Планируется, что по результатам проведения аудита компания предоставит аудиторский вывод, непосредственно аудированную финансовую отчётность предприятия в соответствии с международными стандартами, а также рекомендации по формированию учётной политики АМПУ.

В соответствии с нормативными сроками, аукцион по выбору подрядчика должен состояться 21 апреля 2017 года. Аудит охватит период работы компании, начиная с 2015 года.

Напомним, 2 февраля руководитель предприятия Райвис Вецкаганс встретился с ведущими мировыми аудиторами для обсуждения аспектов сотрудничества. Во встрече участвовали крупнейшие аудиторские компании — KPMG, Deloite, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Baker Tilly, Grant Thornton и BDO International.