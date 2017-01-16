С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Администрация морских портов Украины (АМПУ) проведёт аудит финансовой отчётности за период с 2015 по 2017 годы в соответствии с МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности). Проверка затронет все подразделения АМПУ - как центральный аппарат, так и филиалы предприятия.
«Аудит предприятия по международным стандартам поможет нам увидеть наши слабые стороны, а также выявит «тонкие» участки работы с финансовой документацией. Кроме того, прозрачный и понятный аудит, проведённый международной компанией с мировым именем - стартовое условие для работы с потенциальными инвесторами и международными финансовыми институтами», - подчеркнул Николай Полторацкий, руководитель службы экономического анализа и тарифообразования ГП «АМПУ».
Компания, которая предоставит АМПУ аудиторские услуги, будет выбрана, как и другие подрядчики предприятия, в ходе открытых торгов в системе публичных закупок Prozorro.
Ключевые квалификационные критерии к потенциальным участникам сформированы с учетом постановления Кабинета Министров Украины № 390 от 04.06.2015.
Планируется, что по результатам проведения аудита компания предоставит аудиторский вывод, непосредственно аудированную финансовую отчётность предприятия в соответствии с международными стандартами, а также рекомендации по формированию учётной политики АМПУ.
В соответствии с нормативными сроками, аукцион по выбору подрядчика должен состояться 21 апреля 2017 года. Аудит охватит период работы компании, начиная с 2015 года.
Напомним, 2 февраля руководитель предприятия Райвис Вецкаганс встретился с ведущими мировыми аудиторами для обсуждения аспектов сотрудничества. Во встрече участвовали крупнейшие аудиторские компании — KPMG, Deloite, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Baker Tilly, Grant Thornton и BDO International.