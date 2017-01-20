Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Администрация морских портов Украины проведёт встречу с ведущими региональными и мировыми инженерно-строительными компаниями, которые специализируются на работах по реконструкции причальной инфраструктуры. Об этом рассказал Райвис Вецкаганс, руководитель ГП «АМПУ», в ходе диалога с начальниками филиалов предприятия в четверг 16 февраля 2017 года.
«У нас есть краткосрочный план развития инженерной инфраструктуры морских портов, мы готовы представить его потенциальным подрядчикам, ведущим строителям, обсудить с ними и, конечно, получить конструктивные предложения участников рынка по работе в этой части», - отметил глава АМПУ.
По подсчётам специалистов Администрации, более 80 % причалов требуют текущих и капитальных ремонтов. И около 20 % из них нуждаются в восстановлении в ближайшее время. За последний период основательно реконструировался только один причал в Одесском порту. В целом для ремонта объектов причальной инфраструктуры, по предварительным оценкам, необходимо порядка 5 млрд грн.
«К примеру, в Одесском порту есть причал №7, построенный еще в 1965 году, и нам нужно незамедлительно искать возможности для его восстановления. Причальная инфраструктура должна работать, обеспечивая баланс интересов бизнеса и государства. Разумеется, восстановление и развитие портовых сооружений должно проходить прогнозировано, профессионально и прозрачно. Поэтому мы хотим привлечь к подобным инженерным работам не только украинские компании, как это было ранее, но и подрядчиков из других стран: Турции, Болгарии, Польши, Китая и других», - добавил Райвис Вецкаганс.
Также господин Вецкаганс сообщил, что АМПУ ведёт переговоры о взаимодействии с украинскими представителями Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC), одной из старейших мировых ассоциаций в области строительного консультирования. Планируется, что в результате будет налажено сотрудничество по применению международных форм контрактов в области дноуглубления (Blue book) и в вопросе проведения инженерных работ (Red book).
«Для меня очевидно, что у нас должны быть понятные для бизнеса планы и задачи, прозрачные публичные закупки, чёткие международные формы контрактов и жесткие взаимные обязательства с подрядчиками. Тогда, независимо от того, какая компания будет осуществлять подрядные работы, страна будет увеличивать доход, а порты – конкурентные преимущества», - подчеркнул руководитель АМПУ.