Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) в текущем году начнет реконструкцию гидротехнической части причалов №№ 3 – 4 в Мариупольском морском порту.
«Ремонт и строительство объектов причальной инфраструктуры – одна из ключевых задач для АМПУ на ближайший период. Среди локаций, в которых мы будем работать в этом направлении, - Черноморский порт и порт "Южный" (по четыре причала), Одесский и Мариупольский порты (по два причала), а также Николаевский порт (один объект). Мы будем двигаться планомерно и постепенно, равномерно развивая все гавани – в зависимости от специализации и потребностей портов», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.
Модернизация обоих причалов в Мариупольском порту предусматривает проектную глубину в 9,75 м. Планируется, что итогами реконструкции гидротехнической части причала № 3 будет длина причала в 145 м, пропускная способность – 1,0 млн тонн, расчетное судно – СН – 25 (СН – 10 – для зерна). Стоимость проекта составит 117,1 млн грн., срок реализации – 19 месяцев. Согласно плану реконструкции гидротехнической части причала № 4, его длина станет 234,38 м, пропускная способность – 1,3 млн тонн, расчетное судно предусмотрено так же СН – 25 (СН – 10 – для зерна). Ожидается, что проект будет завершен через 17 месяцев после старта, его стоимость – 166,1 млн грн.
«К реализации этих и других работ по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры мы привлечем лучших подрядчиков, которые обеспечат оптимальное предложение – как по качеству реализации, так и по цене работ. Мы уже изменили подход к работе с контрагентами, поставив во главе угла прозрачность и публичность, четкость и соответствие договоренностям, доверие и надежность», - добавил руководитель АМПУ.
По словам Райвиса Вецкаганса, развитие причальной инфраструктуры и дноуглубление в Азовском регионе так же актуально, как и в портах Большой Одессы. Напомним, акватория портов в Азовском море постоянно заиливается и требует поддержания паспортных глубин. Всего в 2017 году планируется провести дноуглубление в регионе объемом 853 тыс. м куб.