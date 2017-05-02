АМПУ сообщает итоги грузопереработки с начала 2017 года

15 мая 2017 г.

В январе-апреле 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 44 млн 058 тыс. тонн, что на 2,3% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные отдела операционной деятельности ГП «Администрация морских портов Украины».

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 34 млн 300 тыс. тонн (рост на 2,4% к показателям 2016 года), импортных — 6 млн 029 тыс. тонн (рост на 7,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 3 млн 440 тыс. тонн (снижение на 3,1% относительно показателей 2016 года), внутреннего сообщения — 288 тыс. тонн (снижение на 23,5% к соответствующим показателям прошлого года).

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» - 14,48 млн тонн (+0,3% к объемам переработки за аналогичный период прошлого года), Одессы – 8,42 млн тонн (+0,6%), Николаева – 8,05 млн тонн (+13%). Наибольший прирост перевалки грузов зафиксирован в СМП «Ольвия», он составил 48% с общим объемом переработки в 2,47 млн тонн.

Рост перевалки отмечен по всем видам грузов. Так, совокупный объем переработки наливных грузов увеличился на 10,5%, составив 3,744 млн тонн. В лидерах по переработке наливных грузов Николаевский порт – 1,133 млн тонн (+47%), морской порт «Южный» - 1,0 млн тонн (-22,7%) и Одесский морской порт – 0,784 млн тонн (+29,3%).

Совокупный объем переработки сухих грузов составил 31,95 млн тонн, что на 6% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами в переработке сухогрузов стали морские порты «Южный» - 13,02 млн тонн (+1,5%), Николаев – 6,13 млн тонн (+17,2%), Черноморск – 3,55 млн тонн (-18,7%) и Одесса – 3,52 млн тонн (+8,3%).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 1,9% и составила 193 835 TEU, из которых 165 694 TEU переработано на причалах Одесского порта.

За отчетный период морские порты Украины обработали 3569 судов, что на 4,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы с осторожным оптимизмом наблюдаем постепенное увеличение объемов перевалки грузов в морских портах, что свидетельствует о восстановлении экономики Украины. Мы констатируем увеличение переработки масличных грузов, обусловленное ростом отечественного производства данной продукции, а также благоприятными ценами на мировом рынке. Кроме того, прирост наблюдается в переработке зерновых вследствие рекордных показателей сбора урожая в предыдущем году», - прокомментировал результаты перевалки руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.