АМПУ сообщает о финансовых результатах за первый квартал 2017 года

5 мая 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) завершила первый квартал 2017 года с положительным финансовым результатом, совершив в срок все отчисления в государственный бюджет.

Так, чистая прибыль ГП «АМПУ» по итогам первого квартала 2017 года составила 983,024 млн грн. Доход АМПУ за указанный период – 2, 158 млрд грн.

«Как мы и прогнозировали, Администрация продемонстрировала положительный финансовый результат по итогам первого квартала. Деятельность АМПУ в этот период была прибыльной, благодаря этому предприятие совершило прямые отчисления в бюджет в размере 49% своего суммарного дохода, что составило 1,078 млрд грн», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, налог на прибыль государственных предприятий составил 4,250 млн грн, а дивиденды – 760,936 млн грн.

Кроме того, в апреле текущего года АМПУ перечислила в бюджет более 450 млн грн, а также по итогам первого квартала в мае будет уплачено в госбюджет еще дополнительно порядка 420 млн грн.

Капитальные инвестиции в объекты инфраструктуры в период с января по апрель 2017 года составили 5,881 млн грн. «Это не соответствует нашим ожиданиям в связи с несогласованностью финансового плана на текущий год. Мы надеемся, что к 1 июня главный финансовый документ госпредприятия будет утвержден, и мы приступим к полноценному инвестированию в развитие объектов портовой инфраструктуры», - уточнил Райвис Вецкаганс.

Также он добавил, что в данный момент АМПУ начала процедуру финансового аудита по международным стандартам финансовой отчетности за прошедший и настоящий периоды. «Проведение финаудита предприятием – это и соблюдение требований законодательства, и свидетельство открытости и прозрачности, и обязательное условие для инвестиций в порты, в том числе с привлечением внешних ресурсов», - резюмировал руководитель АМПУ.