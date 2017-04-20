Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) завершила первый квартал 2017 года с положительным финансовым результатом, совершив в срок все отчисления в государственный бюджет.
Так, чистая прибыль ГП «АМПУ» по итогам первого квартала 2017 года составила 983,024 млн грн. Доход АМПУ за указанный период – 2, 158 млрд грн.
«Как мы и прогнозировали, Администрация продемонстрировала положительный финансовый результат по итогам первого квартала. Деятельность АМПУ в этот период была прибыльной, благодаря этому предприятие совершило прямые отчисления в бюджет в размере 49% своего суммарного дохода, что составило 1,078 млрд грн», - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
По его словам, налог на прибыль государственных предприятий составил 4,250 млн грн, а дивиденды – 760,936 млн грн.
Кроме того, в апреле текущего года АМПУ перечислила в бюджет более 450 млн грн, а также по итогам первого квартала в мае будет уплачено в госбюджет еще дополнительно порядка 420 млн грн.
Капитальные инвестиции в объекты инфраструктуры в период с января по апрель 2017 года составили 5,881 млн грн. «Это не соответствует нашим ожиданиям в связи с несогласованностью финансового плана на текущий год. Мы надеемся, что к 1 июня главный финансовый документ госпредприятия будет утвержден, и мы приступим к полноценному инвестированию в развитие объектов портовой инфраструктуры», - уточнил Райвис Вецкаганс.
Также он добавил, что в данный момент АМПУ начала процедуру финансового аудита по международным стандартам финансовой отчетности за прошедший и настоящий периоды. «Проведение финаудита предприятием – это и соблюдение требований законодательства, и свидетельство открытости и прозрачности, и обязательное условие для инвестиций в порты, в том числе с привлечением внешних ресурсов», - резюмировал руководитель АМПУ.