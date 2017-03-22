АМПУ сообщает о результатах перевалки грузов с начала года

7 апреля 2017 г.

В январе-марте 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 32 млн 712 тыс. тонн, что на 2,5% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные главной диспетчерской ГП «Администрация морских портов Украины».

Показатели перевалки в значительной степени отображают рост экспорта зерновых и масел, что связано с благоприятными погодными условиями и стабильностью рыночной конъюнктуры.

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах Украины составила 25 млн 938 тыс. тонн (рост на 5% к показателям 2016 года), импортных — 4 млн 373 тыс. тонн (снижение на 0,6% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов составила 2 млн 221 тыс. тонн (81,7% от показателей 2016 года), внутреннего сообщения — 180 тыс. тонн (рост на 81,2% к соответствующим показателям прошлого года).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 7,4% и составила 150 615 TEU.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры, было переработано 7 млн 208 тыс. тонн (22% от общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 25 млн 504 тыс. тонн (78% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ — 13 млн 544 тыс. тонн (41% общего объема).