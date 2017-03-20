АМПУ упростит контрактную документацию по международным стандартам FIDIC

21 марта 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) присоединилась к Ассоциации инженеров-консультантов Украины для повышения качества дноуглубительной и инженерной документации в соответствии с требованиями Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC).

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между АМПУ, Министерством инфраструктуры и Ассоциацией инженеров-консультантов Украины был подписан 21 марта 2017 года в присутствии министра Владимира Омеляна.

Работа АМПУ по стандартам FIDIC, в частности, с использованием положений Голубой книги (Blue book, форма контракта для дноуглубительных и мелиоративных работ) и Красной книги (Red book, форма контракта для строительных и инженерных работ) сделает более простыми и прозрачными тендерные закупки АМПУ, а также создаст чёткие правила работы в Украине для международных дноуглубительных и инженерных компаний.

«Мы приветствуем активную позицию АМПУ по усовершенствованию своей проектной и тендерной документации в соответствии с международными стандартами FIDIC. Наша Ассоциация предложит специалистам АМПУ всю возможную экспертную помощь и консультации по данному вопросу», - отметила президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины Яна Щигурова.

«Богатая экспертиза FIDIC поможет нам стать понятными для всего мира, создать универсальные контрактные формы - как для дноуглубления, так и для других инженерных работ. АМПУ – крупнейшее предприятие в портовой отрасли Украины, и мы хотим, чтобы оно стало весомым заказчиком и на мировом уровне. А это будет возможно, если мы повысим свою транспарентность в вопросе закупок и будем полностью соответствовать международным стандартам», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

«Мы наконец прерываем не самую успешную практику подготовки сомнительной тендерной документации, которая потом месяцами проверяется антимонопольным, антикоррупционными и другими органами. Нам нужно перенимать лучший мировой опыт, повышать качество документации, качество строительных работ. А это, в свою очередь, даст ощутимую экономию государственных средств», - отметил в ходе подписания Меморандума министр инфраструктуры Владимир Омелян.