АМПУ усовершенствовала проектную документацию для дноуглубительных работ

27 февраля 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) провела встречу с дноуглубительными компаниями и представила проект обновлённой тендерной документации для проведения дноуглубительных работ. Новый документ в соответствии с лучшими международными практиками разработала рабочая группа, в которую вошли специалисты АМПУ, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и юридической компании Arzinger.

«Мы действительно начали "перезагрузку отношений" с дноуглубительными компаниями. И наша сегодняшняя презентация – очередной шаг, призванный повысить прозрачность и открытость тендерных процедур. Кроме того, важно помнить, что дноуглубление в украинских портах, прежде всего, даст эффект повышения уровня конкурентоспособности портовой отрасли страны, позиций украинских экспортеров и импортеров на мировых рынках», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ, открывая мероприятие.

Во встрече приняли участие представители ведущих мировых дноуглубительных компаний - Tianjin Dredging Company (Китай), DEME N.V. (Бельгия), Ilk Construction (Турция), Jan De Nul NV (Бельгия), Rohde Nielsen A/S (Дания), Royal Boskalis Westminster N.V. (Нидерданды) и их украинские коллеги.

В процессе диалога участники обсудили вновь прописанные контрактные обязательства АМПУ и потенциальных компаний-подрядчиков в отношении капитального и эксплуатационного дноуглубления в портах «Южный» и Черноморск. В частности, условия расчетов, порядок оплаты, чёткие гарантийные обязательства выполнения работ по договору, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий, страхование рисков и пр.

Начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков подчеркнул, что АМПУ и будущие подрядчики по дноуглубительным работам - партнеры в этих проектах, поэтому подобные встречи будут продолжаться для прояснения всех вопросов и поддержания постоянного диалога между всеми сторонами процесса.

Андрей Селютин, партнер, руководитель Южноукраинского филиала, глава практик инфраструктуры и транспорта юридической компании Arzinger, комментируя проект договора, отметил, что в нем отражены условия типовых контрактов Международной федерации инженеров - консультантов (FIDIC) с учетом требований украинского законодательства. «Мы использовали терминологию, понятную и для FIDIC, и для украинских контролирующих и регуляторных органов», - добавил он.

Также к обсуждению дноуглубительных проектов АМПУ для обеспечения их максимальной прозрачности были привлечены специалисты Государственной аудиторской службы Украины, Службы безопасности Украины, профильные научные институты и юридические компании.

«Дноуглубительные работы в морском порту «Южный» и Черноморск действительно масштабнейшие, их общий бюджет составляет 9,6 млрд грн. Из них в 2017 году запланировано освоение на уровне 1,665 млрд грн и столько же в 2018-ом. Исходя из инвестированных в эти проекты средств, а также беспрецедентной важности запроса на эти работы от бизнеса, мы и должны совместно с подрядчиками и другими участниками процесса обеспечить максимально качественный, четкий и понятный процесс дноуглубления», - резюмировал глава АМПУ.

Напомним, первая подобная встреча Ukrainian Dredging Day состоялась 3 февраля 2017 года в Американской торговой палате, где АМПУ презентовала ключевым дноуглубительным компаниям перспективы работ на текущий год, а также основные принципы, по которым будут проводиться тендерные закупки.